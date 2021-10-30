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Испытания термоядерной бомбы в СССР 30 октября 1961 года

Испытания термоядерной бомбы в СССР 30 октября 1961 года - РИА Новости, 30.10.2021

Испытания термоядерной бомбы в СССР 30 октября 1961 года

30 октября 1961 года в СССР прошли испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы (устаревшее название – водородная бомба), принцип действия которой основан... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T03:29

2021-10-30T03:29

2021-10-30T03:29

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30 октября 1961 года в СССР прошли испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы (устаревшее название – водородная бомба), принцип действия которой основан на использовании энергии, выделяющейся при реакции термоядерного синтеза легких ядер. Поражающими факторами при ее взрыве являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение. Бомбу создала в середине 1950-х годов группа физиков под руководством академика Игоря Курчатова. В группу разработчиков входили Андрей Сахаров, Виктор Адамский, Юрий Бабаев, Юрий Трунов и Юрий Смирнов. У бомбы, помимо официального обозначения АН602, было еще кодовое "Ваня" или "Иван", а также есть широко распространенные неофициальные названия – "Царь-бомба" и "Кузькина мать". Название "Царь-бомба" подчеркивает, что это самое мощное оружие в истории. Название "Кузькина мать", как считается, появилось под впечатлением от известных слов советского лидера Никиты Хрущева, который в 1959 году заявил вице-президенту США Ричарду Никсону: "В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!". Решение о разработке и изготовлении авиабомбы-гиганта с термоядерным зарядом не менее 100 мегатонн тротилового эквивалента было принято правительством СССР в ноябре 1955 года. 12 марта 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли проект постановления о подготовке и проведении ее испытания. Изначально эта разработка была поручена новому ядерному центру на Урале НИИ-1011 (ныне Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина, РФЯЦ – ВНИИТФ), где она получила обозначение "изделие 202" и велась с конца 1955 года по 1958 год. Поначалу планировалось создать бомбу весом 40 тонн, но конструкторы бомбардировщика Ту-95, который должен был доставлять бомбу до места сброса, отвергли эту идею сразу. Самолет с такой нагрузкой просто не смог бы долететь до полигона. Заданная масса "супербомбы" была уменьшена. Тем не менее, большие габариты и огромная мощность бомбы (первоначально планировалась длина восемь метров, диаметр два метра при массе 26 тонн) потребовали существенных доработок Ту-95. В результате получился, по сути дела, новый, а не просто доработанный вариант старого самолета, получивший обозначение Ту-95-202 (Ту-95В). Бомбардировщик Ту-95-202 был оборудован двумя дополнительными пультами управления: один – для управления автоматикой "изделия", другой – для управления его системой обогрева. Очень сложной оказалась проблема подвески авиабомбы, так как из-за своих габаритов она не помещалась в бомбовый отсек самолета. Для ее подвески было сконструировано специальное устройство, обеспечивавшее подъем "изделия" к фюзеляжу и закрепление его на трех синхронно управляемых замках. В самолете заменили все электрические разъемы, крылья и фюзеляж покрыли светоотражающей краской.Для обеспечения безопасности бомбардировщика-носителя московские конструкторы парашютно-десантной техники разработали специальную систему из шести парашютов (площадь самого большого равнялась 1,6 тысячи квадратных метров), задерживающую взрыв. Они выбрасывались из хвостовой части корпуса бомбы один за другим и замедляли снижение бомбы, так что самолет успевал к моменту взрыва отойти на безопасное расстояние. К 1959 году носитель супербомбы был создан, но в связи с некоторым потеплением отношений между СССР и США до практических испытаний дело не дошло. Ту-95-202 сначала использовался как учебный на аэродроме в городе Энгельсе (Саратовская область), а затем был списан за ненадобностью. В 1960 году разработку супербомбы продолжил КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ), где термоядерному заряду было присвоено обозначение "изделие 602". В 1961 году, с началом нового витка "холодной войны", испытания "супербомбы" вновь стали актуальными. После принятия в июле 1961 года правительством СССР постановления о возобновлении испытаний ядерного заряда началась авральная работа в КБ-11. В конструкции самой супербомбы и ее заряда было применено большое число серьезных новшеств. АН602 поначалу задумывалась как трехступенчатая конструкция: ядерный заряд первой ступени (мощностью 1,5 мегатонны) инициировал термоядерную реакцию во второй ступени (мощностью 50 мегатонн), а она, в свою очередь, запускала реакцию деления ядер урана-238, составлявшего основу третьей ступени (ее вклад также должен был составить 50 мегатонн). В итоге суммарная мощность АН602 составляла бы чуть больше 100 мегатонн. Но от такого варианта пришлось отказаться из-за очень высокого уровня радиоактивного загрязнения, к которому привело бы деление ядер урана-238. В итоге урановые компоненты третьей ступени заменили на их эквивалент из свинца, что уменьшало расчетную мощность бомбы наполовину.Самолет-носитель из списанных возвратили в строй. На нем срочно заменили все разъемы в системе электроавтоматики сброса, сняли створки грузоотсека, т.к. реальная бомба по габаритам и массе оказалась несколько больше макета (длина бомбы – 8,5 метра, ее масса – 24 тонны, парашютной системы – 800 килограмм). Особое внимание было уделено специальной подготовке экипажа самолета-носителя. Никто не мог дать летчикам гарантию благополучного возвращения после сброса бомбы. Специалисты опасались, что после взрыва может возникнуть неконтролируемая термоядерная реакция в атмосфере. О предстоящих испытаниях бомбы объявил Никита Хрущев в своем докладе 17 октября 1961 года на XXII съезде КПСС. Руководила испытаниями Государственная комиссия. 30 октября 1961 года Ту-95В с бомбой на борту, взлетев с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, взял курс на полигон, находящийся на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Впереди по его курсу, на расстоянии 15-20 километров, летел самолет-лаборатория Ту-16, в задачи которого входила регистрация различных параметров взрыва. Время полета самолетов до точки сбрасывания бомбы составило чуть больше двух часов. Весь ход полета и сам взрыв снимались с борта Ту-95В, с сопровождавшего Ту-16 и с различных точек на Земле. В 11 часов 30 минут с высоты 10500 метров бомба была сброшена на полигон. По истечении нескольких секунд, у нее сработала каскадная парашютная система. Сначала вытянулся самый маленький, площадью не более квадратного метра парашют. За ним второй – в пять с половиной метров, потом три парашюта по 42 метра и лишь затем основной, площадью около 1600 квадратных метров. Громадная бомба начала плавно снижаться на цель. На 188-й секунде после отделения по команде барометрических датчиков она взорвалась на высоте 4000 метров. Огненный шар при взрыве составил примерно 4,6 километра. Световая вспышка, длившаяся более 70 секунд, была настолько яркой, что, несмотря на сплошную облачность, была видна даже на тысячекилометровом удалении. Клубящийся гигантский гриб поднялся до высоты 67 километров. Порожденная взрывом сейсмическая волна трижды обогнула земной шар, ее удар ощущался на расстоянии тысячи километров от Новой Земли. В брошенном поселке, расположенном на расстоянии 400 километров от эпицентра, были вырваны деревья, выбиты стекла и снесены крыши домов. Звук взрыва слышали на расстоянии 800 километров, а сопровождавшая его ионизация атмосферы породила помехи радиосвязи на расстоянии сотен километров от полигона в течение около 40 минут. На это время была потеряна связь с Ту-95В и Ту-16. Что случилось с самолетами и экипажами, никто не знал. Через какое-то время оба самолета вернулись на базу, на фюзеляже Ту-95В виднелись подпалы. Оказалось, что ударная волна воздействовала на самолеты многократно, начиная с удаления от места взрыва на 115 километров для носителя и 250 километров – для лаборатории. Экипаж Ту-95В получил некоторую дозу радиации. При этом радиоактивное загрязнение полигона на Новой Земле оказалось на удивление малым – испытатели появились на нем спустя два часа после взрыва. Проведенные после испытания замеры показали, что оно практически не представляло опасности ни для участников испытаний, ни для жителей населенных пунктов, прилегавших к полигону, ни для промысловых районов рыбного лова.Полная энергия взрыва составляла от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что совпало с ожидаемым по расчетам значением. Это в десять раз больше суммарной мощности всех взрывов за время Второй мировой войны, включая американскую атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки.Стало ясно, что работы по супербомбе завершились полным успехом, и что теоретически возможно создавать термоядерные заряды сколь угодно большой мощности (практически же их мощность ограничена значением, при котором начинаются необратимые тектонические разрушения на Земле). Основной целью, которая ставилась и была достигнута этим испытанием, стала демонстрация возможности создания СССР неограниченных по мощности термоядерных зарядов. Данное событие сыграло ключевую роль в установлении ядерного паритета в мире и предотвращении использования атомного оружия."Царь-бомба" внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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