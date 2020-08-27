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https://ria.ru/20200827/bomba-1576360876.html
Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
Американское издание The Drive посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T02:17
2020-08-27T02:17
игорь курчатов
никита хрущев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Американское издание <a href="https://www.thedrive.com/the-war-zone/35953/russia-releases-tsar-bomba-test-footage-of-the-most-powerful-nuclear-bomb-blast-ever" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Drive</a> посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на Западе прозвище "Царь-бомба".Видео испытаний ранее выложил на своем канале в YouTube "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>".Как пишет The Drive, документальный фильм "дает новый и захватывающий взгляд" на это уникальное испытание. Издание отмечает, что ранее были доступны только короткие видео и низкокачественные фотографии взрыва "Царь-бомбы".Авторы материала называют создание самой мощной в мире термоядерной бомбы "выдающимся технологическим достижением", подчеркивая боевые качества "чудовищного оружия".Издание указывает на роль советского лидера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Никиты Хрущева</a> в создании этой термоядерной бомбы, которая была разработана по его личному указанию в разгар холодной войны.The Drive также отмечает, что "Царь-бомба" оказалась слишком большой для практического военного применения, так как возникали трудности при ее доставке и выборе целей.АН602 (она же "Царь-бомба") — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956-1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kurchatov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Курчатова</a>.Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета <a href="http://ria.ru/product_Tu_95/" target="_blank" data-auto="true">Ту-95</a>В на ядерном полигоне "Сухой Нос" (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте."Царь-бомба" — самое мощное изготовленное взрывное устройство за всю историю человечества. Она внесена в <a href="https://ria.ru/product_Kniga_rekordov_Ginnessa/" target="_blank">Книгу рекордов Гиннесса</a> как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание.
https://ria.ru/20191102/1560515013.html
https://ria.ru/20161030/1480296569.html
https://ria.ru/20161030/1480199084.html
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игорь курчатов, никита хрущев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ссср, в мире

Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"

02:17 27.08.2020
3716
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американское издание The Drive посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на Западе прозвище "Царь-бомба".
Видео испытаний ранее выложил на своем канале в YouTube "Росатом".
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Как пишет The Drive, документальный фильм "дает новый и захватывающий взгляд" на это уникальное испытание. Издание отмечает, что ранее были доступны только короткие видео и низкокачественные фотографии взрыва "Царь-бомбы".
Авторы материала называют создание самой мощной в мире термоядерной бомбы "выдающимся технологическим достижением", подчеркивая боевые качества "чудовищного оружия".
Издание указывает на роль советского лидера Никиты Хрущева в создании этой термоядерной бомбы, которая была разработана по его личному указанию в разгар холодной войны.
Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
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Решающий аргумент: как советская "Царь-бомба" помогла сохранить мирИспытание самой мощной в истории термоядерной бомбы стало ключевым фактором, позволившим Советскому Союзу обеспечить ядерно-оружейный паритет с США.
The Drive также отмечает, что "Царь-бомба" оказалась слишком большой для практического военного применения, так как возникали трудности при ее доставке и выборе целей.
АН602 (она же "Царь-бомба") — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956-1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова.
Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне "Сухой Нос" (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
"Царь-бомба" — самое мощное изготовленное взрывное устройство за всю историю человечества. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание.
Макет термоядерной Царь-бомбы, испытанной 30 октября 1961 года
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Испытания термоядерной бомбы в СССР 30 октября 1961 годаПодробнее об испытаниях термоядерной бомбы в СССР 30 октября 1961 года читайте в справке РИА Новости.
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Игорь КурчатовНикита ХрущевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СССРВ мире
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