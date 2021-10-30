"Евротройка" и США настроены на сотрудничество с Россией по Ирану
"Евротройка" и США настроены на сотрудничество с Россией по иранской ядерной проблеме
© REUTERS / EU Delegation in ViennaУчастники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене
"Мы также подтверждаем нашу общую решимость разрешить более широкие проблемы безопасности, вызванные действиями Ирана в регионе. Мы полны решимости продолжать тесно сотрудничать с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и Европейским союзом в качестве координаторов для поиска решения этой важной проблемы", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что Франция, Германия, Великобритания и США приветствуют дипломатические усилия в регионе, развернутые партнерами в Персидском заливе для снижения напряженности.
"Мы отмечаем, что возвращение к соблюдению СВПД позволит как отменить санкции, сделав возможным укрепление регионального партнерства, так и снизить риск ядерного кризиса, что нанесло бы серьезный ущерб региональной дипломатии", - подчёркивается в заявлении.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
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