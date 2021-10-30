https://ria.ru/20211030/iran-1757033341.html

"Евротройка" и США настроены на сотрудничество с Россией по Ирану

"Евротройка" и США настроены на сотрудничество с Россией по Ирану - РИА Новости, 30.10.2021

"Евротройка" и США настроены на сотрудничество с Россией по Ирану

Страны "евротройки" (Франция, ФРГ и Великобритания) и США настроены продолжать сотрудничать с Россией, Китаем и ЕС для решения иранской ядерной проблемы,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T19:48

2021-10-30T19:48

2021-10-30T19:48

в мире

ядерное оружие

сша

иран

тегеран (город)

китай

франция

великобритания

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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Страны "евротройки" (Франция, ФРГ и Великобритания) и США настроены продолжать сотрудничать с Россией, Китаем и ЕС для решения иранской ядерной проблемы, говорится в коммюнике по итогам встречи сторон в Риме.Отмечается, что Франция, Германия, Великобритания и США приветствуют дипломатические усилия в регионе, развернутые партнерами в Персидском заливе для снижения напряженности."Мы отмечаем, что возвращение к соблюдению СВПД позволит как отменить санкции, сделав возможным укрепление регионального партнерства, так и снизить риск ядерного кризиса, что нанесло бы серьезный ущерб региональной дипломатии", - подчёркивается в заявлении.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.

https://ria.ru/20211029/iran-1756937507.html

https://ria.ru/20211027/peregovory-1756590013.html

сша

иран

тегеран (город)

китай

франция

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ядерное оружие, сша, иран, тегеран (город), китай, франция, великобритания, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия