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"Евротройка" и США примут меры, чтобы у Ирана не было ядерного оружия
"Евротройка" и США примут меры, чтобы у Ирана не было ядерного оружия - РИА Новости, 30.10.2021
"Евротройка" и США примут меры, чтобы у Ирана не было ядерного оружия
Страны "евротройки" (Франция, ФРГ, Великобритания) и США примут меры, чтобы Иран никогда не смог производить или приобретать ядерное оружие, говорится в... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T18:53
2021-10-30T18:53
в мире
ядерное оружие
сша
иран
тегеран (город)
франция
великобритания
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Страны "евротройки" (Франция, ФРГ, Великобритания) и США примут меры, чтобы Иран никогда не смог производить или приобретать ядерное оружие, говорится в коммюнике по итогам встречи сторон в Риме."Мы, президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германии, премьер-министр Соединенного Королевства и президент Соединенных Штатов, собрались сегодня в Риме, чтобы обсудить риски, создаваемые для международной безопасности активизацией ядерной программы Ирана. Мы выразили нашу решимость гарантировать, что Иран никогда не сможет произвести или приобрести ядерное оружие", - сообщается в коммюнике.Страны "евротройки" и США также выразили растущую озабоченность нарастающими провокационными ядерными мерами Ирана, такими как производство высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана."Нынешняя ситуация подчеркивает необходимость решения путем переговоров, которое позволило бы Ирану и Соединенным Штатам вернуться к соблюдению СВПД и заложило бы основу для продолжения дипломатического диалога, направленного на урегулирование других проблемных областей, как у нас, так и у Ирана", - отмечается в заявлении.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
https://ria.ru/20211014/svpd-1754644783.html
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сша
иран
тегеран (город)
франция
великобритания
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в мире, ядерное оружие, сша, иран, тегеран (город), франция, великобритания, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
18:53 30.10.2021
 
"Евротройка" и США примут меры, чтобы у Ирана не было ядерного оружия

Коммюнике: "Евротройка" и США примут меры, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© Depositphotos / curraheeshutter
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Страны "евротройки" (Франция, ФРГ, Великобритания) и США примут меры, чтобы Иран никогда не смог производить или приобретать ядерное оружие, говорится в коммюнике по итогам встречи сторон в Риме.
"Мы, президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германии, премьер-министр Соединенного Королевства и президент Соединенных Штатов, собрались сегодня в Риме, чтобы обсудить риски, создаваемые для международной безопасности активизацией ядерной программы Ирана. Мы выразили нашу решимость гарантировать, что Иран никогда не сможет произвести или приобрести ядерное оружие", - сообщается в коммюнике.
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Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ядерную сделку
Страны "евротройки" и США также выразили растущую озабоченность нарастающими провокационными ядерными мерами Ирана, такими как производство высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана.
"Нынешняя ситуация подчеркивает необходимость решения путем переговоров, которое позволило бы Ирану и Соединенным Штатам вернуться к соблюдению СВПД и заложило бы основу для продолжения дипломатического диалога, направленного на урегулирование других проблемных областей, как у нас, так и у Ирана", - отмечается в заявлении.
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В США заявили о необходимости расширения ядерной сделки с Ираном
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
 
В миреЯдерное оружиеСШАИранТегеран (город)ФранцияВеликобританияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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