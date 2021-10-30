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https://ria.ru/20211030/insult-1756975906.html
Невролог рассказала, как распознать инсульт
Невролог рассказала, как распознать инсульт - РИА Новости, 30.10.2021
Невролог рассказала, как распознать инсульт
Распознать инсульт просто, если попросить пострадавшего улыбнуться, поговорить и поднять обе руки, рассказали РИА Новости в медицинском онлайн-сервисе... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:20
2021-10-30T11:59
общество
всемирный день борьбы с инсультом
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Распознать инсульт просто, если попросить пострадавшего улыбнуться, поговорить и поднять обе руки, рассказали РИА Новости в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье."Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. Его можно определить с помощью трех приемов - теста "УЗП". Для этого необходимо попросить пострадавшего выполнить несколько простых действий: улыбнуться, заговорить и поднять обе руки", - говорят специалисты.Улыбка при инсульте улыбка может быть кривая, уголок рта с одной стороны опущен вниз. При попытке заговорить при инсульте, часто, но не всегда, нарушено произношение - речь невнятная и нечеткая. Если руки поднимаются не одинаково или одна рука падает, опускается - это также возможный признак инсульта, объяснила врач."При нарушении мозгового кровообращения есть всего три-четыре часа, чтобы не допустить необратимых повреждений мозга, поэтому действовать надо максимально четко и быстро. Для того, чтобы оказать помощь пострадавшему при инсульте, прежде всего необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, а также осуществить ряд действий, пока едет бригада. До приезда скорой помощи можно обратиться к врачу телемедицины за консультацией и поддержкой в сложившейся ситуации. Специалист скажет, какие действия необходимо предпринять, и сможет оказать помощь в режиме онлайн", - объясняет невролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Разият Чупанова.Для того, чтобы оказать первую помощь при инсульте, необходимо, в первую очередь, вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103 или 112. Затем уложить пострадавшего, приподняв верхнюю часть туловища и голову на 30–40 градусов над уровнем поверхности, обеспечить приток свежего воздуха, снять стесняющую одежду, расслабить ее давящие части. При этом стоит успокоить и подбодрить пострадавшего. При первых признаках тошноты или рвоты нужно положить пострадавшего в восстановительное боковое положение, парализованной стороной вверх и удалить из полости рта съемные протезы, если таковые имеются."До приезда скорой помощи постоянно следите за тем, находится ли пострадавший в сознании и нормально ли он дышит. Если пострадавший потерял сознание, а дыхание его стало прерывистым, начинайте сердечно-легочную реанимацию. Сердечно-легочная реанимация начинается с 5 вдуваний и далее по алгоритму: 30 надавливаний на грудную клетку и 2 вдувания", - заключили специалисты.
https://ria.ru/20211029/insult-1756453735.html
https://ria.ru/20211015/lekarstva-1754823947.html
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общество, всемирный день борьбы с инсультом, здоровье - общество
09:20 30.10.2021 (обновлено: 11:59 30.10.2021)
 
Невролог рассказала, как распознать инсульт

Невролог Чупанова рассказала, как распознать инсульт и оказать первую помощь

© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Распознать инсульт просто, если попросить пострадавшего улыбнуться, поговорить и поднять обе руки, рассказали РИА Новости в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье.
"Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. Его можно определить с помощью трех приемов - теста "УЗП". Для этого необходимо попросить пострадавшего выполнить несколько простых действий: улыбнуться, заговорить и поднять обе руки", - говорят специалисты.
Улыбка при инсульте улыбка может быть кривая, уголок рта с одной стороны опущен вниз. При попытке заговорить при инсульте, часто, но не всегда, нарушено произношение - речь невнятная и нечеткая. Если руки поднимаются не одинаково или одна рука падает, опускается - это также возможный признак инсульта, объяснила врач.
Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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"При нарушении мозгового кровообращения есть всего три-четыре часа, чтобы не допустить необратимых повреждений мозга, поэтому действовать надо максимально четко и быстро. Для того, чтобы оказать помощь пострадавшему при инсульте, прежде всего необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, а также осуществить ряд действий, пока едет бригада. До приезда скорой помощи можно обратиться к врачу телемедицины за консультацией и поддержкой в сложившейся ситуации. Специалист скажет, какие действия необходимо предпринять, и сможет оказать помощь в режиме онлайн", - объясняет невролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Разият Чупанова.
Для того, чтобы оказать первую помощь при инсульте, необходимо, в первую очередь, вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103 или 112. Затем уложить пострадавшего, приподняв верхнюю часть туловища и голову на 30–40 градусов над уровнем поверхности, обеспечить приток свежего воздуха, снять стесняющую одежду, расслабить ее давящие части. При этом стоит успокоить и подбодрить пострадавшего. При первых признаках тошноты или рвоты нужно положить пострадавшего в восстановительное боковое положение, парализованной стороной вверх и удалить из полости рта съемные протезы, если таковые имеются.
"До приезда скорой помощи постоянно следите за тем, находится ли пострадавший в сознании и нормально ли он дышит. Если пострадавший потерял сознание, а дыхание его стало прерывистым, начинайте сердечно-легочную реанимацию. Сердечно-легочная реанимация начинается с 5 вдуваний и далее по алгоритму: 30 надавливаний на грудную клетку и 2 вдувания", - заключили специалисты.
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