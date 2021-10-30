https://ria.ru/20211030/immunitet-1756966812.html
Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет - РИА Новости, 30.10.2021
Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
Осенние "Температурные горки" приводят к ослаблению иммунитета, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T03:13
2021-10-30T03:13
2021-10-30T03:13
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андрей тяжельников
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Осенние "Температурные горки" приводят к ослаблению иммунитета, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", - рассказал Тяжельников.В связи с пандемией коронавируса и сезонным циркулированием гриппа он призвал вакцинироваться.
https://ria.ru/20211013/bustirovanie-1754396151.html
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общество, здоровье - общество, андрей тяжельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
Врач Тяжельников рассказал, что осенние "температурные горки" ослабляют иммунитет