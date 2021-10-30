https://ria.ru/20211030/immunitet-1756966812.html

Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет

Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет - РИА Новости, 30.10.2021

Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет

Осенние "Температурные горки" приводят к ослаблению иммунитета, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T03:13

2021-10-30T03:13

2021-10-30T03:13

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

андрей тяжельников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Осенние "Температурные горки" приводят к ослаблению иммунитета, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", - рассказал Тяжельников.В связи с пандемией коронавируса и сезонным циркулированием гриппа он призвал вакцинироваться.

https://ria.ru/20211013/bustirovanie-1754396151.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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