https://ria.ru/20211030/ikra-1756972122.html

В Росрыболовстве заявили, что дефицита икры перед Новым годом не будет

В Росрыболовстве заявили, что дефицита икры перед Новым годом не будет - РИА Новости, 30.10.2021

В Росрыболовстве заявили, что дефицита икры перед Новым годом не будет

Объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, заявил РИА Новости РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T07:50

2021-10-30T07:50

2021-10-30T09:08

экономика

общество

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

илья шестаков

россия

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ВЕРОНА, 30 окт — РИА Новости. Объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума.По его словам, в целом объем вылова лососевых предполагает серьезное снижение цен, но говорить, какими они будут, пока преждевременно.Идея регулирования цен на красную икру также не обсуждается, добавил он. "Мы в ФАС обращались, это их функционал, но поскольку красная икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно. Но дефицита сто процентов не будет, у производителей цены сниженные", — заключил Шестаков.В сентябре опрошенные РИА Новости отраслевые эксперты отмечали, что отпускные и розничные цены на красную икру начали снижаться из-за хорошей путины — в этом году в России добыли уже больше 500 тысяч тонн лососевых. По данным консалтингового агентства Agro and Food Communications, это второй результат за последние 20 лет — после рекордного вылова 2018 года.Сейчас, по словам экспертов, цены на икру на столичных прилавках колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм — это примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году. Ежегодно россияне потребляют порядка 15-19 тысяч тонн красной икры.

https://ria.ru/20211003/shampanskoe-1752836397.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная антимонопольная служба (фас россии), илья шестаков, россия