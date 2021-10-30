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В Росрыболовстве заявили, что дефицита икры перед Новым годом не будет
В Росрыболовстве заявили, что дефицита икры перед Новым годом не будет - РИА Новости, 30.10.2021
В Росрыболовстве заявили, что дефицита икры перед Новым годом не будет
Объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, заявил РИА Новости РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T07:50
2021-10-30T09:08
экономика
общество
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
илья шестаков
россия
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ВЕРОНА, 30 окт — РИА Новости. Объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума.По его словам, в целом объем вылова лососевых предполагает серьезное снижение цен, но говорить, какими они будут, пока преждевременно.Идея регулирования цен на красную икру также не обсуждается, добавил он. "Мы в ФАС обращались, это их функционал, но поскольку красная икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно. Но дефицита сто процентов не будет, у производителей цены сниженные", — заключил Шестаков.В сентябре опрошенные РИА Новости отраслевые эксперты отмечали, что отпускные и розничные цены на красную икру начали снижаться из-за хорошей путины — в этом году в России добыли уже больше 500 тысяч тонн лососевых. По данным консалтингового агентства Agro and Food Communications, это второй результат за последние 20 лет — после рекордного вылова 2018 года.Сейчас, по словам экспертов, цены на икру на столичных прилавках колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм — это примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году. Ежегодно россияне потребляют порядка 15-19 тысяч тонн красной икры.
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экономика, общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная антимонопольная служба (фас россии), илья шестаков, россия
07:50 30.10.2021 (обновлено: 09:08 30.10.2021)
 
В Росрыболовстве заявили, что дефицита икры перед Новым годом не будет

Глава Росрыболовства Шестаков заявил, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Алексей Насыров
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ВЕРОНА, 30 окт — РИА Новости. Объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума.
По его словам, в целом объем вылова лососевых предполагает серьезное снижение цен, но говорить, какими они будут, пока преждевременно.

"Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой", — сказал глава Росрыболовства.

Идея регулирования цен на красную икру также не обсуждается, добавил он.
"Мы в ФАС обращались, это их функционал, но поскольку красная икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно. Но дефицита сто процентов не будет, у производителей цены сниженные", — заключил Шестаков.
В сентябре опрошенные РИА Новости отраслевые эксперты отмечали, что отпускные и розничные цены на красную икру начали снижаться из-за хорошей путины — в этом году в России добыли уже больше 500 тысяч тонн лососевых. По данным консалтингового агентства Agro and Food Communications, это второй результат за последние 20 лет — после рекордного вылова 2018 года.
Сейчас, по словам экспертов, цены на икру на столичных прилавках колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм — это примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году. Ежегодно россияне потребляют порядка 15-19 тысяч тонн красной икры.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 01:16
Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
 
ЭкономикаОбществоФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Илья ШестаковРоссия
 
 
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