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СМИ выяснили, что привело к расставанию Джиджи Хадид с отцом ее ребенка
СМИ выяснили, что привело к расставанию Джиджи Хадид с отцом ее ребенка - РИА Новости, 30.10.2021
СМИ выяснили, что привело к расставанию Джиджи Хадид с отцом ее ребенка
Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались. О том, что могло привести к разрыву отношений музыканта и супермодели, сообщает Entertainment Tonight со ссылкой на свои... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T02:11
2021-10-30T02:11
2021-10-30T02:11
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались. О том, что могло привести к разрыву отношений музыканта и супермодели, сообщает Entertainment Tonight со ссылкой на свои источники. По данным издания, пара решила разойтись после инцидента, связанного с Иоландой Хадид, мамой манекенщицы.Источник Entertainment Tonight утверждает, что старшая Хадид без предупреждения и приглашения приходила домой к своей дочери и ее теперь уже бывшему бойфренду. Именно это и привело к тому, что между Джиджи и Зейном возникла напряженность. "Он чувствовал, что Иоланда была в центре всех событий", — рассказывает инсайдер.Ранее в прессе появилась информация о том, мама модели обвинила певца в рукоприкладстве.В свою очередь, Зейн утверждает, что не поднимал руку на маму Джиджи. Он решил не раскрывать всех подробностей прессе ради дочери. "Надеюсь, что Иоланда переосмыслит ложные обвинения в мой адрес и будет готова обсудить семейный проблемы наедине", — заявил Малик. Роман Зейна и Джиджи начался в ноябре 2015 года. В конце сентября 2020 у них родилась дочь Хай. Бывшие возлюбленные остались друзьями и сейчас пытаются выяснить, как теперь воспитывать их общего ребенка. Малик и Хадид уже расставались, но потом возобновляли отношения. В первый раз они разошлись в марте 2018, а во второй — в январе 2019.
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мода, звезды, знаменитости, новости культуры, джиджи хадид, шоу-бизнес, стиль жизни
СМИ выяснили, что привело к расставанию Джиджи Хадид с отцом ее ребенка
Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались. О том, что могло привести к разрыву отношений музыканта и супермодели, сообщает
Entertainment Tonight со ссылкой на свои источники.
По данным издания, пара решила разойтись после инцидента, связанного с Иоландой Хадид, мамой манекенщицы.
Источник Entertainment Tonight утверждает, что старшая Хадид без предупреждения и приглашения приходила домой к своей дочери и ее теперь уже бывшему бойфренду. Именно это и привело к тому, что между Джиджи и Зейном возникла напряженность.
"Он чувствовал, что Иоланда была в центре всех событий", — рассказывает инсайдер.
Ранее в прессе появилась информация о том, мама модели обвинила певца в рукоприкладстве.
"Иоланда говорит, что Малик ударил ее. Она очень расстроена, и это сказалось на отношениях Джиджи и Зейна. Супермодели пришлось выслушать версии двух сторон, ведь ее не было дома, когда все произошло", — пояснят источник.
В свою очередь, Зейн утверждает, что не поднимал руку на маму Джиджи. Он решил не раскрывать всех подробностей прессе ради дочери. "Надеюсь, что Иоланда переосмыслит ложные обвинения в мой адрес и будет готова обсудить семейный проблемы наедине", — заявил Малик.
Роман Зейна и Джиджи начался в ноябре 2015 года. В конце сентября 2020 у них родилась дочь Хай. Бывшие возлюбленные остались друзьями и сейчас пытаются выяснить, как теперь воспитывать их общего ребенка. Малик и Хадид уже расставались, но потом возобновляли отношения. В первый раз они разошлись в марте 2018, а во второй — в январе 2019.