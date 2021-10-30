https://ria.ru/20211030/gruziya-1757045679.html

Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах, показали первые данные ЦИК

Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах, показали первые данные ЦИК - РИА Новости, 31.10.2021

Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах, показали первые данные ЦИК

ЦИК Грузии опубликовал предварительные итоги второго тура выборов мэра Тбилиси, согласно которым победу одерживает действующий глава города Каха Каладзе. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-30T22:14

2021-10-30T22:14

2021-10-31T01:44

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выборы

тбилиси

грузия

единое национальное движение

ника мелия

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. ЦИК Грузии опубликовал предварительные итоги второго тура выборов мэра Тбилиси, согласно которым победу одерживает действующий глава города Каха Каладзе. После подсчета более 92 процентов голосов представитель правящей партии "Грузинская мечта" набирает 55,542 процента. Его конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия — 44,458 процента.В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.В Рустави подсчитано более 43 процентов голосов с участков, там лидирует Нино Лацабидзе с 53,98 процента, в Кутаиси подсчитано более 25 процентов голосов, побеждает Иосеб Хахалеишвили (51,49 процента). После подсчета более 51 процента голосов в Поти лидером становится Бека Вачарадзе с 58 процентами, а в Батуми лидирует Арчил Чиковани с 53 процентов, там подсчитано более 22 процентов голосов с участков. Все они — кандидаты от "Грузинской мечты". Первый тур состоялся 2 октября. По данным ЦИК, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,75 процента избирателей, "Единое национальное движение" — 30,7 процента. Третье место заняла партия экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию", получив 7,81 процента.Выборы проходят на фоне задержания экс-президента Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме Рустави. Политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. В знак протеста Саакашвили уже 30 дней соблюдает голодовку и отказывается от медикаментозного лечения.Экс-президент и его соратники придают особую важность выборам, называя их референдумом, который определяет доверие народа к власти.

https://ria.ru/20211030/vybory-1756988432.html

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в мире, выборы, тбилиси, грузия, единое национальное движение, ника мелия, каха каладзе (мэр тбилиси)