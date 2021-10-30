https://ria.ru/20211030/gintsburg-1756967246.html

Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19

Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19

Привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, рассказал РИА Новости директор Национального... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T03:27

2021-10-30T03:27

2021-10-30T03:38

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Гинцбург пояснил, что, как правило, через шесть—восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй—четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, отметил ученый.Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. Погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211027/sputnik-1756414285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии