https://ria.ru/20211030/gaz-1757016108.html
Глава "Молдовагаза" раскрыл детали переговоров с "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" раскрыл детали переговоров с "Газпромом" - РИА Новости, 30.10.2021
Глава "Молдовагаза" раскрыл детали переговоров с "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Молдавию были непростыми и предстоит еще много работы. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:07
2021-10-30T17:07
2021-10-30T17:07
экономика
кишинев
молдавия
газпром
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Молдавию были непростыми и предстоит еще много работы.Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом" на пять лет, стоимость газа в ноябре составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа. При этом с 2020 года среднегодовая цена на газ составляла около 200 долларов, а в октябре топливо закупалось по рыночной цене 790 долларов."Это были очень непростые переговоры. Но рад, что команда "Молдовагаза" лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм. Нам предстоит еще очень много работы! И как говорят газовики - продолжим работу", - написал Чебан на своей странице в социальной сети Facebook.Он поблагодарил вице-премьера Спыну за "гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию" в процессе переговоров.Молдавия договорилась с "Газпромом" в 2022 году провести аудит долга компании "Молдовагаз". По версии российской стороны, на сегодняшний день Кишинев должен выплатить около 700 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211030/gaz-1757001486.html
https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756837831.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_171:256:2560:2048_1920x0_80_0_0_25571846798afda60a06577f9e676a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кишинев, молдавия, газпром, молдовагаз
Глава "Молдовагаза" раскрыл детали переговоров с "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" Чебан назвал переговоры с "Газпромом" непростыми