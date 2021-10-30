https://ria.ru/20211030/gaz-1757016108.html

Глава "Молдовагаза" раскрыл детали переговоров с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" раскрыл детали переговоров с "Газпромом" - РИА Новости, 30.10.2021

Глава "Молдовагаза" раскрыл детали переговоров с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Молдавию были непростыми и предстоит еще много работы. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:07

2021-10-30T17:07

2021-10-30T17:07

экономика

кишинев

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Молдавию были непростыми и предстоит еще много работы.Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом" на пять лет, стоимость газа в ноябре составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа. При этом с 2020 года среднегодовая цена на газ составляла около 200 долларов, а в октябре топливо закупалось по рыночной цене 790 долларов."Это были очень непростые переговоры. Но рад, что команда "Молдовагаза" лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм. Нам предстоит еще очень много работы! И как говорят газовики - продолжим работу", - написал Чебан на своей странице в социальной сети Facebook.Он поблагодарил вице-премьера Спыну за "гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию" в процессе переговоров.Молдавия договорилась с "Газпромом" в 2022 году провести аудит долга компании "Молдовагаз". По версии российской стороны, на сегодняшний день Кишинев должен выплатить около 700 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211030/gaz-1757001486.html

https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756837831.html

кишинев

молдавия

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экономика, кишинев, молдавия, газпром, молдовагаз