https://ria.ru/20211030/gaz-1757001486.html
Эксперт оценил соглашение "Газпрома" и Молдавии
Эксперт оценил соглашение "Газпрома" и Молдавии - РИА Новости, 30.10.2021
Эксперт оценил соглашение "Газпрома" и Молдавии
Молдавия договорилась о получении российского газа на очень выгодных условиях, о такой цене Кишинев не мог даже мечтать, заявил РИА Новости доктор экономических РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:22
2021-10-30T14:22
2021-10-30T14:24
экономика
кишинев
молдавия
газпром
россия
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Молдавия договорилась о получении российского газа на очень выгодных условиях, о такой цене Кишинев не мог даже мечтать, заявил РИА Новости доктор экономических наук, сотрудник национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик.Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом" на пять лет, стоимость газа в ноябре составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа. При этом с 2020 года среднегодовая цена на газ составляла около 200 долларов, а в октябре топливо закупалось по рыночной цене в 790 долларов."Мы договорились о такой цене за газ, о которой не могли даже мечтать, это предел возможности в тех условиях, как ведет себя Молдавия по отношению к России. То, что мы подписали контракт — это здорово, Россия приняла ту формулу, которую хотела Молдавия, в последнее время мы получали газ по гораздо более высоким ценам, а сейчас нам предложена цена почти в два раза ниже той, что мы платили последний месяц", - сказал Пойсик.Он обратил внимание на то, что вице-премьер не озвучил формулу расчета стоимости газа, а указал лишь его примерную цену в ближайшем месяце: это не дает сполна оценить, насколько выгодным для Молдавии является контракт, но лучших условий республике все равно было не найти."Молдавия в прошлом уже платила за газ по таким ценам, мы справились, если бы нам пришлось платить 1000 долларов за тысячу кубометров, а к этому все шло, нас ждала бы катастрофа. Но даже в подобных условиях власти должны разработать механизм поддержки социально уязвимых слоев населения в условиях роста тарифа на газ", - считает эксперт.По его словам, представленные Спыну данные позволяют прогнозировать рост тарифа примерно на 50%. Это автоматически отразится на стоимости тепла, на стоимости электроэнергии, на стоимости товаров, производство которых требует больших затрат энергоресурсов, население будет больше платить за коммунальные услуги. Но при относительной экономии и грамотном менеджменте со стороны властей Молдавии не придется вновь опасаться энергетического кризиса, отметил эксперт.
https://ria.ru/20211030/gaz-1756996958.html
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экономика, кишинев, молдавия, газпром, россия
14:22 30.10.2021 (обновлено: 14:24 30.10.2021)
Эксперт оценил соглашение "Газпрома" и Молдавии
Эксперт Пойсик: Молдавия получила газ от "Газпрома" по цене, о которой и мечтать не могла
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Молдавия
договорилась о получении российского газа на очень выгодных условиях, о такой цене Кишинев
не мог даже мечтать, заявил РИА Новости доктор экономических наук, сотрудник национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом
" на пять лет, стоимость газа в ноябре составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа. При этом с 2020 года среднегодовая цена на газ составляла около 200 долларов, а в октябре топливо закупалось по рыночной цене в 790 долларов.
"Мы договорились о такой цене за газ, о которой не могли даже мечтать, это предел возможности в тех условиях, как ведет себя Молдавия по отношению к России
. То, что мы подписали контракт — это здорово, Россия приняла ту формулу, которую хотела Молдавия, в последнее время мы получали газ по гораздо более высоким ценам, а сейчас нам предложена цена почти в два раза ниже той, что мы платили последний месяц", - сказал Пойсик.
Он обратил внимание на то, что вице-премьер не озвучил формулу расчета стоимости газа, а указал лишь его примерную цену в ближайшем месяце: это не дает сполна оценить, насколько выгодным для Молдавии является контракт, но лучших условий республике все равно было не найти.
"Молдавия в прошлом уже платила за газ по таким ценам, мы справились, если бы нам пришлось платить 1000 долларов за тысячу кубометров, а к этому все шло, нас ждала бы катастрофа. Но даже в подобных условиях власти должны разработать механизм поддержки социально уязвимых слоев населения в условиях роста тарифа на газ", - считает эксперт.
По его словам, представленные Спыну данные позволяют прогнозировать рост тарифа примерно на 50%. Это автоматически отразится на стоимости тепла, на стоимости электроэнергии, на стоимости товаров, производство которых требует больших затрат энергоресурсов, население будет больше платить за коммунальные услуги. Но при относительной экономии и грамотном менеджменте со стороны властей Молдавии не придется вновь опасаться энергетического кризиса, отметил эксперт.