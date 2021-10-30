https://ria.ru/20211030/gaz-1756996958.html

"Нафтогаз Украины" выиграл еще один тендер на поставку газа Молдавии

"Нафтогаз Украины" выиграл еще один тендер на поставку газа Молдавии - РИА Новости, 30.10.2021

"Нафтогаз Украины" выиграл еще один тендер на поставку газа Молдавии

НАК "Нафтогаз Украины" выиграла еще один тендер молдавской компании Energocom и поставит в Молдавию около 12,1 миллионов кубометров газа, сообщил директор... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:23

2021-10-30T13:23

2021-10-30T13:23

экономика

природный газ

украина

молдавия

нафтогаз украины

максим белявский

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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" выиграла еще один тендер молдавской компании Energocom и поставит в Молдавию около 12,1 миллионов кубометров газа, сообщил директор департамента по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.Украинское издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз Украины" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица после этого опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщила, что компания все-таки подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены. В четверг Белявский сообщил, что "Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа молдавской компании Energocom, объем 500 тысяч кубометров."Нафтогаз Украины" принял участие в процедуре закупки природного газа, которую проводила молдавская компания S.A. Energocom. По результатам указанной процедуры закупки компания заключила с S.A. Energocom индивидуальный договор купли-продажи природного газа с объемом реализации 128 525 МВт", - цитирует Белявского агентство "Укринформ".Он отметил, что это составляет около 12,125 миллионов кубометров.

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экономика, природный газ, украина, молдавия, нафтогаз украины, максим белявский