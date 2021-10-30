https://ria.ru/20211030/gaz-1756988064.html

Названы цены, по которым Молдавия будет закупать газ у "Газпрома"

Названы цены, по которым Молдавия будет закупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 30.10.2021

Названы цены, по которым Молдавия будет закупать газ у "Газпрома"

Молдавия в ноябре будет закупать российский газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в Facebook. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T11:52

2021-10-30T11:52

2021-10-30T16:33

экономика

природный газ

молдавия

газпром

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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Молдавия в ноябре будет закупать российский газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в Facebook.При этом вице-премьер подчеркнул, что в контракте с "Газпромом" нет политических условий."Во избежание спекуляций — подписанный протокол не предусматривает каких-либо политических условий и никоим образом не упоминает Приднестровский регион", — написал Спыну.Он также рассказал, что за основу взяли предложенную молдавской делегацией формулу, которая базируется на соотношении цен на газ и нефть на рынке. Будет ли формула обнародована, вправе решать только "Газпром" и "Молдовагаз", так как контракт — часть их коммерческих отношений, добавил вице-премьер.По его словам, переговоры с "Газпромом" были непростыми и потребовали множества встреч как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, а также телефонных звонков на разных уровнях. Спыну поблагодарил всех, кто принимал в этом участие, и пообещал позже рассказать о деталях.Накануне "Газпром" и "Молдовагаз" продлили на пять лет контракт на поставку российского газа. Он вступит в силу 1 ноября. В "Газпроме" отметили, что стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов, а условия продления соглашения назвали взаимовыгодными.Раньше Молдавия закупала газ по смешанной формуле, которая предусматривала снижение цен при потреблении больших объемов. Среднегодовая закупочная цена составляла около 200 долларов, при этом в сентябре республика платила по 550 долларов за тысячу кубометров.Срок действия этого контракта истек 30 сентября. Стороны не могли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц, причем цена газа для Молдавии выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Республике грозил энергетический кризис. На прошлой неделе парламент ввел чрезвычайное положение, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить из бюджета средства на закупку дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе.

https://ria.ru/20211029/audit-1756946396.html

https://ria.ru/20211030/gaz-1756963072.html

молдавия

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экономика, природный газ, молдавия, газпром