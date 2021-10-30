https://ria.ru/20211030/gaz-1756982748.html

Патрушев рассказал, почему Запад субсидирует "зеленую" энергетику Украины

Патрушев рассказал, почему Запад субсидирует "зеленую" энергетику Украины - РИА Новости, 30.10.2021

Патрушев рассказал, почему Запад субсидирует "зеленую" энергетику Украины

Запад субсидирует "зеленую" энергетику на Украине, чтобы заставить ее отказаться от российского газа, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T10:53

2021-10-30T10:53

2021-10-30T13:07

природный газ

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николай патрушев

европа

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Запад субсидирует "зеленую" энергетику на Украине, чтобы заставить ее отказаться от российского газа, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.Патрушев коснулся и двойных стандартов в стратегии стремления к климатической нейтральности, от которых страдают различные страны."Добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит "грязное" производство за свои пределы, но еще и с введением так называемого "углеродного налога" планирует облагать продукцию такого производства платежами", - сказал секретарь Совбеза.Он отметил также, что далеко не только о климате планеты думают и транснациональные корпорации. При расширении рынков сбыта "зеленых" технологий им требуется развитие производств в различных странах мира и увеличение добычи редких металлов, пояснил Патрушев.Россия, будучи одним из передовых производителей атомной энергии в мире, выступает за развитие этого "зеленого" вида генерации как альтернативы станциям на ископаемом топливе, заявил Патрушев. "Отработанное же ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века", - добавил он.Патрушев подчеркнул, что Россия является одним из передовых производителей атомной энергии в мире. По его словам, РФ "выступает за развитие ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе и продвигает эту инициативу на всех международных климатических площадках".Россия ввозит к себе на хранение и последующую переработку отработанное ядерное топливо (ОЯТ), произведенное в РФ и использовавшееся на зарубежных АЭС, построенных по отечественным проектам. Тем самым обеспечивается режим нераспространения. В своей деятельности по обращению с ОЯТ Россия руководствуется международными договорами, участницей которых она является. Кроме того, ввоз ОЯТ в России регламентирован федеральными законами.Переработка ОЯТ позволяет выделить ценные материалы, которые затем используются в атомной энергетике, а также других направлениях, в том числе в ядерной медицине и промышленности, и минимизировать объемы радиоактивных отходов. В последние годы госкорпорация "Росатом" перешла к практическому освоению новых, практически "зеленых" технологий переработки ОЯТ, не несущих риски для окружающей среды.

https://ria.ru/20211030/biotoplivo-1756967098.html

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природный газ, украина, николай патрушев, европа, россия