Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта
"Газпром" и Молдавия согласовали продление договора на поставку газа на пять лет
"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и "Газпромом". В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
Поставки начнутся со следующего месяца.
Дефицит газа в Молдавии
С 2011 года две газовые компании России и Молдавии ежегодно продлевали контракт о поставках. Очередной договор истек 30 сентября. Его продлили до конца октября. Тогда же стороны начали переговоры о новом соглашении.
В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране был введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков топлива.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что никаких политических условий при переговорах двух стран о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.
Если бы не договорились
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times заявляла, что если Молдавия не достигнет соглашения с "Газпромом", то в ближайшие пять месяцев стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, для этого может потребоваться помощь ЕС.
Комментируя решение Еврокомиссии выделить Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом, Гаврилица заявила, что эти деньги помогут и далее вести переговоры, не опасаясь за время.
Взяли в долг у Украины
"Оператор ГТС Украины" ранее предоставил Молдавии в долг 15 миллионов кубометров газа для стабилизации давления в молдавских ГТС на время организации дополнительных закупок газа, сообщил глава компании Сергей Макогон.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Молдавия в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа, Киев передаст голубое топливо на условиях возврата.