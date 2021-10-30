https://ria.ru/20211030/gaz-1756963072.html

Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта

Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта - РИА Новости, 30.10.2021

Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта

Официальный Кишинев и российская корпорация "Газпром" продлили на пять лет контракт на поставки газа в Молдавию. Соответствующую информацию распространила... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T00:49

2021-10-30T00:49

2021-10-30T00:49

в мире

молдавия

газпром

молдовагаз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев и российская корпорация "Газпром" продлили на пять лет контракт на поставки газа в Молдавию. Соответствующую информацию распространила пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития республики.Поставки начнутся со следующего месяца.Дефицит газа в МолдавииС 2011 года две газовые компании России и Молдавии ежегодно продлевали контракт о поставках. Очередной договор истек 30 сентября. Его продлили до конца октября. Тогда же стороны начали переговоры о новом соглашении.В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране был введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков топлива.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что никаких политических условий при переговорах двух стран о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.Если бы не договорилисьРанее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times заявляла, что если Молдавия не достигнет соглашения с "Газпромом", то в ближайшие пять месяцев стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, для этого может потребоваться помощь ЕС.Комментируя решение Еврокомиссии выделить Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом, Гаврилица заявила, что эти деньги помогут и далее вести переговоры, не опасаясь за время.Взяли в долг у Украины"Оператор ГТС Украины" ранее предоставил Молдавии в долг 15 миллионов кубометров газа для стабилизации давления в молдавских ГТС на время организации дополнительных закупок газа, сообщил глава компании Сергей Макогон.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Молдавия в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа, Киев передаст голубое топливо на условиях возврата.

https://ria.ru/20211028/kishinev-1756636969.html

https://ria.ru/20211029/audit-1756946396.html

https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756872986.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, россия