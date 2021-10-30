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Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта
Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта - РИА Новости, 30.10.2021
Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта
Официальный Кишинев и российская корпорация "Газпром" продлили на пять лет контракт на поставки газа в Молдавию. Соответствующую информацию распространила... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T00:49
2021-10-30T00:49
в мире
молдавия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев и российская корпорация "Газпром" продлили на пять лет контракт на поставки газа в Молдавию. Соответствующую информацию распространила пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития республики.Поставки начнутся со следующего месяца.Дефицит газа в МолдавииС 2011 года две газовые компании России и Молдавии ежегодно продлевали контракт о поставках. Очередной договор истек 30 сентября. Его продлили до конца октября. Тогда же стороны начали переговоры о новом соглашении.В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране был введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков топлива.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что никаких политических условий при переговорах двух стран о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.Если бы не договорилисьРанее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times заявляла, что если Молдавия не достигнет соглашения с "Газпромом", то в ближайшие пять месяцев стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, для этого может потребоваться помощь ЕС.Комментируя решение Еврокомиссии выделить Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом, Гаврилица заявила, что эти деньги помогут и далее вести переговоры, не опасаясь за время.Взяли в долг у Украины"Оператор ГТС Украины" ранее предоставил Молдавии в долг 15 миллионов кубометров газа для стабилизации давления в молдавских ГТС на время организации дополнительных закупок газа, сообщил глава компании Сергей Макогон.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Молдавия в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа, Киев передаст голубое топливо на условиях возврата.
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
00:49 30.10.2021
 
Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении контракта

"Газпром" и Молдавия согласовали продление договора на поставку газа на пять лет

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© Depositphotos / Leonid Andronov
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев и российская корпорация "Газпром" продлили на пять лет контракт на поставки газа в Молдавию. Соответствующую информацию распространила пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития республики.
Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и "Газпромом". В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
Поставки начнутся со следующего месяца.

Дефицит газа в Молдавии

С 2011 года две газовые компании России и Молдавии ежегодно продлевали контракт о поставках. Очередной договор истек 30 сентября. Его продлили до конца октября. Тогда же стороны начали переговоры о новом соглашении.
В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране был введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков топлива.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что никаких политических условий при переговорах двух стран о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.
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Если бы не договорились

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times заявляла, что если Молдавия не достигнет соглашения с "Газпромом", то в ближайшие пять месяцев стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, для этого может потребоваться помощь ЕС.
Комментируя решение Еврокомиссии выделить Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом, Гаврилица заявила, что эти деньги помогут и далее вести переговоры, не опасаясь за время.
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Взяли в долг у Украины

"Оператор ГТС Украины" ранее предоставил Молдавии в долг 15 миллионов кубометров газа для стабилизации давления в молдавских ГТС на время организации дополнительных закупок газа, сообщил глава компании Сергей Макогон.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Молдавия в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа, Киев передаст голубое топливо на условиях возврата.
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