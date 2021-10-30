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Босс и балет медуз: победители European Wildlife Photographer of the Year
Босс и балет медуз: победители European Wildlife Photographer of the Year - РИА Новости, 30.10.2021
Босс и балет медуз: победители European Wildlife Photographer of the Year
Объявлены победители конкурса European European Wildlife Photographer of the Year 2021, организованного Немецким обществом природной фотографии. Лучшие работы,... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:00
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фото
животные
природа
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Объявлены победители конкурса European European Wildlife Photographer of the Year 2021, организованного Немецким обществом природной фотографии. Лучшие работы, передающие многообразие и красоту природы, — в подборке Ria.ru.
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фото, фото, животные, природа
09:00 30.10.2021
 

Босс и балет медуз: победители European Wildlife Photographer of the Year

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Объявлены победители конкурса European European Wildlife Photographer of the Year 2021, организованного Немецким обществом природной фотографии. Лучшие работы, передающие многообразие и красоту природы, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Angel Fitor / European Wildlife Photographer of the Year

Абсолютным победителем конкурса стал Анхель Фитор (Angel Fitor), завороживший жюри "Балетом медуз".

Работа фотографа Angel Fitor Medusa ballet, победившая в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
1 из 13

Абсолютным победителем конкурса стал Анхель Фитор (Angel Fitor), завороживший жюри "Балетом медуз".

© Фото : Angel Fitor / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Danny Green / European Wildlife Photographer of the Year

Кадр Дэнни Грина (Danny Greenфотог) "После дождя" победил в категории "Млекопитающие".

Работа фотографа Danny Green After the rain, победившая в категории Mammals фотоконкурса European Wildlife Photographer of the Year 2021
2 из 13

Кадр Дэнни Грина (Danny Greenфотог) "После дождя" победил в категории "Млекопитающие".

© Фото : Danny Green / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Terje Kolaas / European Wildlife Photographer of the Year

Лучшим в категории "Птицы" стал Терье Колаас (Terje Kolaas) с "Миграцией пернатых".

Работа фотографа Terje Kolaas Bird migration, победившая в категории Birds фотоконкурса European Wildlife Photographer of the Year 2021
3 из 13

Лучшим в категории "Птицы" стал Терье Колаас (Terje Kolaas) с "Миграцией пернатых".

© Фото : Terje Kolaas / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Andrés Luis Domínguez Blanco / European Wildlife Photographer of the Year

"Певец в подсолнухах" принес Андресу Луису Домингесу Бланко (Andrés Luis Domínguez Blanco) победу в категории для молодых фотографов до 14 лет.

Работа фотографа Andrés Luis Domínguez Blanco Spring singer, победившая в категории Young Photographers to 14 years фотоконкурса European Wildlife Photographer of the Year 2021
4 из 13

"Певец в подсолнухах" принес Андресу Луису Домингесу Бланко (Andrés Luis Domínguez Blanco) победу в категории для молодых фотографов до 14 лет.

© Фото : Andrés Luis Domínguez Blanco / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Anette Mossbacher / European Wildlife Photographer of the Year

"Древо жизни" Анетт Моссбахер (Anette Mossbacher) оказалось лучшим пейзажем конкурса.

Работа фотографа Anette Mossbacher The tree of life, победившая в категории Landscapes фотоконкурса European Wildlife Photographer of the Year 2021
5 из 13

"Древо жизни" Анетт Моссбахер (Anette Mossbacher) оказалось лучшим пейзажем конкурса.

© Фото : Anette Mossbacher / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Fabrice Guerin / European Wildlife Photographer of the Year

Морской балет Фабриса Герина (Fabrice Guerin) победил в категории "Подводный мир".

Работа фотографа Fabrice Guerin Water ballet, победившая в категории The Underwater World в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
6 из 13

Морской балет Фабриса Герина (Fabrice Guerin) победил в категории "Подводный мир".

© Фото : Fabrice Guerin / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Jasper Doest / European Wildlife Photographer of the Year

Джаспер Дуст (Jasper Doest) удостоен премии Фрица Пелькинга за Nsenene 7.

Работа фотографа Jasper Doest Nsenene 7, победившая в категории Fritz Pölking Prize в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
7 из 13

Джаспер Дуст (Jasper Doest) удостоен премии Фрица Пелькинга за Nsenene 7.

© Фото : Jasper Doest / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Tobias Richter / European Wildlife Photographer of the Year

"Иней" Тобиаса Рихтера (Tobias Richter) назвали лучшим снимком в категории "Растения и грибы".

Работа фотографа Tobias Richter Hoarfrost, победившая в категории Plants and Fungi в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
8 из 13

"Иней" Тобиаса Рихтера (Tobias Richter) назвали лучшим снимком в категории "Растения и грибы".

© Фото : Tobias Richter / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Emile Séchaud / European Wildlife Photographer of the Year

Эмиль Сешо (Emile Séchaud) получил Молодежную премию Фрица Пелькинга за "Спектакль".

Работа фотографа Emile Séchaud The spectacle, победившая в категории Fritz Pölking Junior Prize в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
9 из 13

Эмиль Сешо (Emile Séchaud) получил Молодежную премию Фрица Пелькинга за "Спектакль".

© Фото : Emile Séchaud / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Francis De Andres / European Wildlife Photographer of the Year

"Босс" Франсиса де Андре (Francis De Andres) победил в категории "Студия природы".

Работа фотографа Francis De Andres The boss, победившая в категории Nature´s Studio в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
10 из 13

"Босс" Франсиса де Андре (Francis De Andres) победил в категории "Студия природы".

© Фото : Francis De Andres / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Jan Pedersen / European Wildlife Photographer of the Year

"Изумрудному дракону" Яна Педерсена (Jan Pedersen) не было равных в категории "Другие животные".

Работа фотографа Jan Pedersen Emerald dragon, победившая в категории Other Animals в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
11 из 13

"Изумрудному дракону" Яна Педерсена (Jan Pedersen) не было равных в категории "Другие животные".

© Фото : Jan Pedersen / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Magnus Lundgren / European Wildlife Photographer of the Year

Дайверам Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) досталась победа в категории "Люди и природа".

Работа фотографа Magnus Lundgren Diving and species conservation, победившая в категории Men and Nature в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
12 из 13

Дайверам Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) досталась победа в категории "Люди и природа".

© Фото : Magnus Lundgren / European Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Lasse Kurkela / European Wildlife Photographer of the Year

Лучшим молодым фотографом в возрасте 15—17 лет стал Лассе Куркела (Lasse Kurkela), запечатлевший полет сибирской сойки.

Работа фотографа Lasse Kurkela Forest of the Siberian jay, победившая в категории Young Photographer 15 to 17 Years в фотоконкурсе European Wildlife Photographer of the Year 2021
13 из 13

Лучшим молодым фотографом в возрасте 15—17 лет стал Лассе Куркела (Lasse Kurkela), запечатлевший полет сибирской сойки.

© Фото : Lasse Kurkela / European Wildlife Photographer of the Year
 
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