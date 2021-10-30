Босс и балет медуз: победители European Wildlife Photographer of the Year
Абсолютным победителем конкурса стал Анхель Фитор (Angel Fitor), завороживший жюри "Балетом медуз".
Абсолютным победителем конкурса стал Анхель Фитор (Angel Fitor), завороживший жюри "Балетом медуз".
Кадр Дэнни Грина (Danny Greenфотог) "После дождя" победил в категории "Млекопитающие".
Кадр Дэнни Грина (Danny Greenфотог) "После дождя" победил в категории "Млекопитающие".
Лучшим в категории "Птицы" стал Терье Колаас (Terje Kolaas) с "Миграцией пернатых".
Лучшим в категории "Птицы" стал Терье Колаас (Terje Kolaas) с "Миграцией пернатых".
"Певец в подсолнухах" принес Андресу Луису Домингесу Бланко (Andrés Luis Domínguez Blanco) победу в категории для молодых фотографов до 14 лет.
"Певец в подсолнухах" принес Андресу Луису Домингесу Бланко (Andrés Luis Domínguez Blanco) победу в категории для молодых фотографов до 14 лет.
"Древо жизни" Анетт Моссбахер (Anette Mossbacher) оказалось лучшим пейзажем конкурса.
"Древо жизни" Анетт Моссбахер (Anette Mossbacher) оказалось лучшим пейзажем конкурса.
Морской балет Фабриса Герина (Fabrice Guerin) победил в категории "Подводный мир".
Морской балет Фабриса Герина (Fabrice Guerin) победил в категории "Подводный мир".
Джаспер Дуст (Jasper Doest) удостоен премии Фрица Пелькинга за Nsenene 7.
Джаспер Дуст (Jasper Doest) удостоен премии Фрица Пелькинга за Nsenene 7.
"Иней" Тобиаса Рихтера (Tobias Richter) назвали лучшим снимком в категории "Растения и грибы".
"Иней" Тобиаса Рихтера (Tobias Richter) назвали лучшим снимком в категории "Растения и грибы".
Эмиль Сешо (Emile Séchaud) получил Молодежную премию Фрица Пелькинга за "Спектакль".
Эмиль Сешо (Emile Séchaud) получил Молодежную премию Фрица Пелькинга за "Спектакль".
"Босс" Франсиса де Андре (Francis De Andres) победил в категории "Студия природы".
"Босс" Франсиса де Андре (Francis De Andres) победил в категории "Студия природы".
"Изумрудному дракону" Яна Педерсена (Jan Pedersen) не было равных в категории "Другие животные".
"Изумрудному дракону" Яна Педерсена (Jan Pedersen) не было равных в категории "Другие животные".
Дайверам Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) досталась победа в категории "Люди и природа".
Дайверам Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) досталась победа в категории "Люди и природа".
Лучшим молодым фотографом в возрасте 15—17 лет стал Лассе Куркела (Lasse Kurkela), запечатлевший полет сибирской сойки.
Лучшим молодым фотографом в возрасте 15—17 лет стал Лассе Куркела (Lasse Kurkela), запечатлевший полет сибирской сойки.