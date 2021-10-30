https://ria.ru/20211030/facebook-1756544775.html

"Крестовый поход" против Facebook. За что наказывают соцсеть

"Крестовый поход" против Facebook. За что наказывают соцсеть - РИА Новости, 30.10.2021

"Крестовый поход" против Facebook. За что наказывают соцсеть

Провоцирование войн и этнических чисток, потакание работорговле и наркобизнесу — вот неполный список обвинений в адрес Facebook, выдвинутый бывшей сотрудницей... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T08:00

2021-10-30T08:00

2021-10-30T08:04

политика

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Провоцирование войн и этнических чисток, потакание работорговле и наркобизнесу — вот неполный список обвинений в адрес Facebook, выдвинутый бывшей сотрудницей этой соцсети. Она собрала документы, подтверждающие манипуляции, и выступает перед сенатом. И это далеко не единственная крупная неприятность для IT-гиганта. Шестичасовой блэкаут показал хрупкость онлайн-вселенной. Предстоит серьезное расследование.Тайный информаторВ США начался "крестовый поход против Цукерберга", как выражаются американцы. Фрэнсис Хауген поначалу сохраняла инкогнито, но теперь открыто участвует в слушаниях сената."Я верила, что Facebook делает жизнь лучше. А потом поняла, что соцсеть разлагает общество, вредит детям", — объяснила она.Хауген разрабатывала алгоритмы для блокировки дезинформации. Найти эффективное решение не удалось. По ее мнению — из-за незаинтересованности руководства компании."Соцсеть игнорирует угрозу шпионажа, вопросы национальной безопасности — не в приоритете", — возмущается экс-сотрудница Facebook.Фрэнсис настойчиво объясняла проблемы топ-менеджерам, но ее игнорировали. Тогда она стала собирать внутренние документы, чтобы предать их огласке. В конце концов уволилась и обратилась к журналистам. Семнадцать изданий опубликовали материалы о том, как соцсеть наживается на пользователях."Досье Facebook" вызвало скандал. Республиканцы обвинили демократов в том, что они помешали Дональду Трампу в его борьбе против монополии IT-гигантов.Марк Цукерберг считает все это клеветой. Он обратил внимание на то, что утечка внутренних документов совпала с самым масштабным сбоем в работе соцсети, а также в Instagram и WhatsApp. Виртуальный блэкаут и разгорающийся скандал могут быть звеньями одной цепи, предположил основатель Facebook.Позже установили, что сбой связан с неполадками в серверах. Пришлось признать: Хауген во многом права. Проблемы есть, но соцсеть их игнорирует.Сейчас Facebook сосредоточена на ребрендинге. На днях компания сменила название на Meta. "Наша соцсеть — это метавселенная, где люди работают, играют и общаются", — объяснил глава соцсети.Смена бренда вызвала новую волну критики. Компанию заподозрили в попытке замять проблемы. Пришлось доказывать, что ребрендинг планировали задолго до признаний Хауген. Но проблемы не закончились.Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в домогательствах и нарушении трудовых прав. В суд обратились двое сотрудников службы охраны с жалобой на некорректные шутки над ними и невыплату сверхурочных.Алгоритмы или людиРазжигание ненависти — ключевая претензия к Facebook. На словах компания делает все возможное, чтобы в соцсети не было призывов к насилию и конфликтам. Но, как выяснилось, алгоритмы настроены так, что у пользователей вначале всплывают именно такие посты."Обычные лайки не имеют значения. Продвигаются сообщения, вызвавшие раздражение или возмущение", — отмечается в расследовании.Таких публикаций особенно много в странах с вооруженными конфликтами. Так, в Мьянме весной 2018-го против народности рохинджа устроили этнические чистки. Призывы убивать распространяли через Facebook. Да и "арабская весна" произошла не без помощи соцсетей, но Цукерберг не сделал выводов.Его представители оправдываются, что в Азии, Африке, на Ближнем Востоке не хватает модераторов, владеющих местными языками. А алгоритмы не в состоянии выявить весь опасный контент.Под давлением общественного мнения алгоритмы нацелили на любые подозрительные словосочетания. Возникла другая проблема — блокировка, что называется, на ровном месте. Арабы практически лишились возможности обсуждать политику даже в частной переписке.Хауген отметила, что среди пользователей соцсети американцев лишь десять процентов, но почти все ресурсы направлены на модерацию англоязычного контента. Когда речь идет об Америке и Европе, денег не жалеют."В других странах Facebook зарабатывает меньше, и нет стимулов нанимать персонал", — объяснила она.Маркетинг вместо безопасностиЕще одна проблема — модераторы не удаляют объявления о торговле людьми. На это обращают внимание только после вмешательства правоохранительных органов или спецслужб.У Facebook есть секретный список тех, кому дозволено все. Это звезды шоу-бизнеса, знаменитые спортсмены, актеры, политики. Блокировать их страницы невыгодно — там много рекламодателей. Например, футболист Неймар выкладывал фото обнаженных девушек. Модераторам жаловались, но никакой реакции не последовало.Ну и конечно, фейки. Средства на их отслеживание выделяют крайне скупо. В итоге в соцсети на каждом шагу — сомнительная информация о прививках от коронавируса. Около 40 процентов постов на эту тему принадлежит антиваксерам.Припомнили и обилие фейков во время президентской кампании в США в 2016-м. Американский истеблишмент полагает, что это помогло Дональду Трампу выиграть выборы. А в 2018-м Facebook слил консалтинговой компании Cambridge Analytica данные 50 миллионов пользователей. Потом это использовали в маркетинге и контекстной рекламе.Соцсеть беззастенчиво манипулирует молодежью. Подросткам навязывают рекламу и видеоролики, негативно влияющие на психику, уверена Хауген. Она призналась, что прежде всего именно это заставило ее раскрыть внутренние документы компании.Экс-сотрудница утверждает, что менеджмент знал обо всем этом и даже проводил некоторые исследования. Но впустую.Правила игры"Поднятые в "Досье Facebook" проблемы актуальны и применительно к России. Прошлой зимой в русскоязычном сегменте соцсети почти три месяца висела вакансия наркокурьера, — рассказывает консультант ПИР-Центра политических исследований Олег Шакиров. — Мы обращались в техподдержку. Нам отвечали, что информация не нарушает правила сообщества. Пост удалили лишь благодаря Роскомнадзору. Скорее всего, контент проверяли не специалисты, а разработанные под русскоязычную аудиторию алгоритмы".После жалоб пользователей Facebook создал Совет по надзору, который отслеживает контент и удаляет фейки. "Соцсеть заявляет, что это независимый орган и компания не влияет на его решения. Но как он работает, непонятно. Все кейсы на рассмотрение туда направляет менеджмент, поэтому говорить о независимости сложно", — рассуждает собеседник.Эксперт по медиакоммуникациям Всеволод Пуля не считает "Досье Facebook" каким-то откровением. Скандал просто добавил аргументов тем, кто и так критиковал непрозрачные механизмы модерации и негативное воздействие соцсетей на молодежь."Особых последствий ждать не стоит. Максимум — произойдут косметические изменения, но бизнес-модель сохранится. В этом году весь мир увидел реальную силу соцсетей, которые нажатием одной кнопки удалили отовсюду Трампа. После этого запустили процесс формирования национальных законодательств, регулирующих соцсети. Работа продолжается", — говорит Пуля.Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин полагает, что запретами проблемы не решить. Шестичасовое отключение Facebook показало, что это удар не только по бизнесу компании. От виртуального блэкаута пострадали и политики, и малый бизнес, и инфлюенсеры."Трампа критиковали за то, что он пытался призвать соцсети к ответственному поведению. Экс-президент выступал против монополии IT-гигантов, но это воспринимали как сумасбродство и месть. Сейчас Европа, Россия, Азия пытаются на законодательном уровне определить правила игры для таких компаний, и по этому пути скоро пойдут другие страны, включая Америку", — уверен Кошкин.Специалисты сходятся во мнении, что государствам и IT-гигантам придется искать общий язык и устанавливать приемлемый для всех порядок. Игнорировать накопившиеся проблемы уже невозможно.

https://ria.ru/20210225/avstraliya-1598829482.html

https://ria.ru/20210122/twitter-1594057888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, технологии, борьба google и facebook за пользователей, сша, азия, марк цукерберг, дональд трамп, whatsapp inc., facebook, cambridge analytica, россия