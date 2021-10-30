https://ria.ru/20211030/esminets-1756996542.html

В Крыму предостерегли США от провокаций в Черном море после захода эсминца

В Крыму предостерегли США от провокаций в Черном море после захода эсминца - РИА Новости, 30.10.2021

В Крыму предостерегли США от провокаций в Черном море после захода эсминца

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предостерег власти США на фоне захода их эсминцев Черное... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:18

2021-10-30T13:18

2021-10-30T13:18

безопасность

сша

республика крым

военно-морские силы сша

юрий гемпель

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596932596_0:345:2730:1881_1920x0_80_0_0_097c84b381d38b64d308a108951ff039.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предостерег власти США на фоне захода их эсминцев Черное море от провокаций у берегов Крыма.Ранее стало известно, что в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер", за ним следят силы и средства Черноморского флота.По его словам, Крым надежно защищен, и никакие попытки "американцев и их прислужников бряцать оружием у границ полуострова" не пошатнут спокойствие крымчан.

https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html

сша

республика крым

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, республика крым, военно-морские силы сша, юрий гемпель, черное море