В Крыму предостерегли США от провокаций в Черном море после захода эсминца
В Крыму предостерегли США от провокаций в Черном море после захода эсминца "Портер"
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Austin IngramЭсминец ВМС США "Портер" во время дозаправки в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предостерег власти США на фоне захода их эсминцев Черное море от провокаций у берегов Крыма.
Ранее стало известно, что в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер", за ним следят силы и средства Черноморского флота.
"Подобные недружественные выходки со стороны США иначе как провокацией не назовешь. Американские корабли зачастили своим присутствием у границ нашей страны. Как бы им ни хотелось пошатнуть стабильность в Черноморском регионе, у России хватит сил и средств не допустить этого и пресечь любую провокацию, в том числе у берегов Крыма", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Крым надежно защищен, и никакие попытки "американцев и их прислужников бряцать оружием у границ полуострова" не пошатнут спокойствие крымчан.
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