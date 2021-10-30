https://ria.ru/20211030/energonositeli-1756971377.html

Макрон выступил в защиту России в ситуации с ценами на энергоносители

Макрон выступил в защиту России в ситуации с ценами на энергоносители - РИА Новости, 30.10.2021

Макрон выступил в защиту России в ситуации с ценами на энергоносители

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Financial Times, что не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T07:24

2021-10-30T07:24

2021-10-30T08:46

экономика

в мире

франция

эммануэль макрон

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Financial Times, что не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители.По мнению президента, в ближайшее время вряд ли получится значительно снизить цены, поэтому главная задача — избежать перебоев в поставках и дальнейшего подорожания топлива в преддверии зимы. Для этого он призвал "Большую двадцатку" заняться координацией действий поставщиков энергоносителей и потребителей.В последние месяцы газовый рынок Европы переживает серьезные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Дорожают и другие энергоносители, все это приводит к росту стоимости электричества для жителей Евросоюза.По словам президента России Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, со своей стороны, связывал рост цен с недостаточностью запасов газа в европейских подземных хранилищах. При этом он подчеркивал, что компания поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактами и в силу возможностей стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки.Так, за январь — сентябрь "Газпром", по предварительным данным, нарастил экспорт на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (больше было только в 2018 году — 149,2 миллиарда).При этом Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по повышению запасов в европейских ПХГ в Австрии и Германии. Миллер заверил, что компания готова это сделать. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.

https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html

https://ria.ru/20211029/gaz-1756888496.html

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экономика, в мире, франция, эммануэль макрон, цены на нефть, россия