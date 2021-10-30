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Макрон выступил в защиту России в ситуации с ценами на энергоносители
Макрон выступил в защиту России в ситуации с ценами на энергоносители - РИА Новости, 30.10.2021
Макрон выступил в защиту России в ситуации с ценами на энергоносители
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Financial Times, что не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T07:24
2021-10-30T08:46
экономика
в мире
франция
эммануэль макрон
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Financial Times, что не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители.По мнению президента, в ближайшее время вряд ли получится значительно снизить цены, поэтому главная задача — избежать перебоев в поставках и дальнейшего подорожания топлива в преддверии зимы. Для этого он призвал "Большую двадцатку" заняться координацией действий поставщиков энергоносителей и потребителей.В последние месяцы газовый рынок Европы переживает серьезные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Дорожают и другие энергоносители, все это приводит к росту стоимости электричества для жителей Евросоюза.По словам президента России Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, со своей стороны, связывал рост цен с недостаточностью запасов газа в европейских подземных хранилищах. При этом он подчеркивал, что компания поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактами и в силу возможностей стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки.Так, за январь — сентябрь "Газпром", по предварительным данным, нарастил экспорт на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (больше было только в 2018 году — 149,2 миллиарда).При этом Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по повышению запасов в европейских ПХГ в Австрии и Германии. Миллер заверил, что компания готова это сделать. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.
https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html
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экономика, в мире, франция, эммануэль макрон, цены на нефть, россия
07:24 30.10.2021 (обновлено: 08:46 30.10.2021)
 
Макрон выступил в защиту России в ситуации с ценами на энергоносители

Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Financial Times, что не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители.

"У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю", — сказал он.

По мнению президента, в ближайшее время вряд ли получится значительно снизить цены, поэтому главная задача — избежать перебоев в поставках и дальнейшего подорожания топлива в преддверии зимы. Для этого он призвал "Большую двадцатку" заняться координацией действий поставщиков энергоносителей и потребителей.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает серьезные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Дорожают и другие энергоносители, все это приводит к росту стоимости электричества для жителей Евросоюза.
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 16:38
The Economist нашел замену российскому газу в Европе
По словам президента России Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров газа.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, со своей стороны, связывал рост цен с недостаточностью запасов газа в европейских подземных хранилищах. При этом он подчеркивал, что компания поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактами и в силу возможностей стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки.
Так, за январь — сентябрь "Газпром", по предварительным данным, нарастил экспорт на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (больше было только в 2018 году — 149,2 миллиарда).
При этом Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по повышению запасов в европейских ПХГ в Австрии и Германии. Миллер заверил, что компания готова это сделать. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.
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Госдеп приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу
 
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