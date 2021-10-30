07:24 30.10.2021 (обновлено: 08:46 30.10.2021)
Макрон выступил в защиту России в ситуации с ценами на энергоносители
Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Financial Times, что не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители.
"У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю", — сказал он.
По мнению президента, в ближайшее время вряд ли получится значительно снизить цены, поэтому главная задача — избежать перебоев в поставках и дальнейшего подорожания топлива в преддверии зимы. Для этого он призвал "Большую двадцатку" заняться координацией действий поставщиков энергоносителей и потребителей.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает серьезные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Дорожают и другие энергоносители, все это приводит к росту стоимости электричества для жителей Евросоюза.
28 октября, 16:38The Economist нашел замену российскому газу в Европе
По словам президента России Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров газа.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, со своей стороны, связывал рост цен с недостаточностью запасов газа в европейских подземных хранилищах. При этом он подчеркивал, что компания поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактами и в силу возможностей стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки.
Так, за январь — сентябрь "Газпром", по предварительным данным, нарастил экспорт на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (больше было только в 2018 году — 149,2 миллиарда).
При этом Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по повышению запасов в европейских ПХГ в Австрии и Германии. Миллер заверил, что компания готова это сделать. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.