https://ria.ru/20211030/efiopiya-1757026337.html

В Эфиопии опровергли информацию о взятии города Дэссе, сообщили СМИ

В Эфиопии опровергли информацию о взятии города Дэссе, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2021

В Эфиопии опровергли информацию о взятии города Дэссе, сообщили СМИ

Власти Эфиопии опровергли заявления о взятии повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) стратегически важного города Дэссе в регионе Амхара на... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:36

2021-10-30T20:36

2021-10-30T20:36

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Эфиопии опровергли заявления о взятии повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) стратегически важного города Дэссе в регионе Амхара на границе с Тыграем, передает агентство Франс Пресс.Ранее представитель НФОТ сообщил в Twitter, что город Дэссе находится под контролем движения.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.

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в мире, эфиопия, эритрея