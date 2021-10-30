В Эфиопии опровергли информацию о взятии города Дэссе, сообщили СМИ
СМИ: власти Эфиопии опровергли заявления о взятии повстанцами города Дэссе
© РИА Новости / Антон СкрипуновМашина Амхарской полиции, сопровождавшая российских журналистов. Гондэр. Эфиопия
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Эфиопии опровергли заявления о взятии повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) стратегически важного города Дэссе в регионе Амхара на границе с Тыграем, передает агентство Франс Пресс.
Ранее представитель НФОТ сообщил в Twitter, что город Дэссе находится под контролем движения.
"Дэссе и его окрестности все еще находятся под контролем наших сил безопасности", - приводит агентство слова властей.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.