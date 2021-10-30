https://ria.ru/20211030/dyry-1757001047.html
Коронавирус оставляет дыры в легких
Коронавирус провоцирует появление "дыр" в легких, предупредил врач - РИА Новости, 30.10.2021
Коронавирус оставляет дыры в легких
Коронавирус может спровоцировать появление "дыр" в стенках легких. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:17
2021-10-30T14:17
2021-10-30T14:17
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Коронавирус может спровоцировать появление "дыр" в стенках легких. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.По словам эксперта, такое отверстие (свищ) представляет собой разрешившийся гнойник, который может вызвать сепсис и заражение крови."Лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идет очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя", — пояснил медик.Он отметил, что в большинстве случаев абсцесс легкого развивается у алкоголиков, а также людей с трофическими расстройствами и тех, кто плохо питается.Ранее группа американских ученых выяснила, что коронавирус может вызывать нарушения в работе внутреннего уха и провоцировать проблемы со слухом.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756658730.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Коронавирус провоцирует появление "дыр" в легких, предупредил врач
Врач Пурясев: коронавирус провоцирует появления гнойных "дыр" в легких