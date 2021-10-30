https://ria.ru/20211030/dtp-1756998477.html

Главе СК доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли два человека

Главе СК доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли два человека - РИА Новости, 30.10.2021

Главе СК доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли два человека

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщается... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:42

2021-10-30T13:42

2021-10-30T13:51

происшествия

республика ингушетия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По данным регионального МВД, "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились девять детей, погибли женщина и новорожденный ребенок. Восемь детей были доставлены в Детскую республиканскую больницу, они были отпущены домой после медицинского осмотра. Водителю ВАЗа госпитализация также не потребовалась.Отмечается, что 29 октября 2021 года в 23 часа 20 минут 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз-532150", в результате чего его супруга и новорожденная дочь получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.Добавляется, что дело передано в производство следственного управления СК РФ по республике Ингушетия.

https://ria.ru/20211024/kalmykiya-1756014504.html

республика ингушетия

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происшествия, республика ингушетия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)