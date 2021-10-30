13:42 30.10.2021 (обновлено: 13:51 30.10.2021)
Главе СК доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли два человека
Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли мать с младенцем
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По данным регионального МВД, "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились девять детей, погибли женщина и новорожденный ребенок. Восемь детей были доставлены в Детскую республиканскую больницу, они были отпущены домой после медицинского осмотра. Водителю ВАЗа госпитализация также не потребовалась.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по республике Ингушетия Андрею Коноводу доложить о расследовании уголовного дела о ДТП, где погиб новорожденный ребенок и женщина", - говорится в сообщении
Отмечается, что 29 октября 2021 года в 23 часа 20 минут 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз-532150", в результате чего его супруга и новорожденная дочь получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.
24 октября, 14:04Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ДТП в Калмыкии