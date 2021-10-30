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Главе СК доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли два человека
Главе СК доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли два человека - РИА Новости, 30.10.2021
Главе СК доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли два человека
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщается... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T13:42
2021-10-30T13:51
происшествия
республика ингушетия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По данным регионального МВД, "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились девять детей, погибли женщина и новорожденный ребенок. Восемь детей были доставлены в Детскую республиканскую больницу, они были отпущены домой после медицинского осмотра. Водителю ВАЗа госпитализация также не потребовалась.Отмечается, что 29 октября 2021 года в 23 часа 20 минут 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз-532150", в результате чего его супруга и новорожденная дочь получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.Добавляется, что дело передано в производство следственного управления СК РФ по республике Ингушетия.
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происшествия, республика ингушетия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
13:42 30.10.2021 (обновлено: 13:51 30.10.2021)
 
Главе СК доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли два человека

Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании ДТП в Ингушетии, где погибли мать с младенцем

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По данным регионального МВД, "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились девять детей, погибли женщина и новорожденный ребенок. Восемь детей были доставлены в Детскую республиканскую больницу, они были отпущены домой после медицинского осмотра. Водителю ВАЗа госпитализация также не потребовалась.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по республике Ингушетия Андрею Коноводу доложить о расследовании уголовного дела о ДТП, где погиб новорожденный ребенок и женщина", - говорится в сообщении
Отмечается, что 29 октября 2021 года в 23 часа 20 минут 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз-532150", в результате чего его супруга и новорожденная дочь получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.
Добавляется, что дело передано в производство следственного управления СК РФ по республике Ингушетия.
Место ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 14:04
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ДТП в Калмыкии
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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