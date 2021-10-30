https://ria.ru/20211030/dtp-1756995732.html

На севере Москвы столкнулись два автомобиля

На севере Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 30.10.2021

На севере Москвы столкнулись два автомобиля

ДТП с участием двух машин произошло на севере Москвы, движение на участке полностью перекрыто, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:12

2021-10-30T13:12

2021-10-30T13:12

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ДТП с участием двух машин произошло на севере Москвы, движение на участке полностью перекрыто, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На Беломорской улице в районе дома 12 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение полностью перекрыто. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Добавляется, что из-за ДТП автобусы №191, 851 следуют по измененному маршруту.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва