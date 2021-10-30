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В Ингушетии завели дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

В Ингушетии завели дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 30.10.2021

В Ингушетии завели дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:02

2021-10-30T12:02

2021-10-30T12:02

происшествия

дтп

назрань

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 30 окт - РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщает региональная прокуратура.Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По данным регионального МВД, "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились девять детей, погибли женщина и новорожденный ребенок. Восемь детей были доставлены в Детскую республиканскую больницу, они были отпущены домой после медицинского осмотра. Водителю ВАЗа госпитализация также не потребовалась.Отмечается, что постановление о возбуждении уголовного дела признано прокурором Назрани законным и обоснованным."Кроме того, в настоящее время прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль", - подчеркивает ведомство.

назрань

республика ингушетия

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происшествия, дтп, назрань, республика ингушетия