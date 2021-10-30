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В Ингушетии завели дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок
В Ингушетии завели дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 30.10.2021
В Ингушетии завели дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок
Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:02
2021-10-30T12:02
2021-10-30T12:02
происшествия
дтп
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 30 окт - РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщает региональная прокуратура.Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По данным регионального МВД, "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились девять детей, погибли женщина и новорожденный ребенок. Восемь детей были доставлены в Детскую республиканскую больницу, они были отпущены домой после медицинского осмотра. Водителю ВАЗа госпитализация также не потребовалась.Отмечается, что постановление о возбуждении уголовного дела признано прокурором Назрани законным и обоснованным."Кроме того, в настоящее время прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль", - подчеркивает ведомство.
назрань
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РИА Новости
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происшествия, дтп, назрань, республика ингушетия
В Ингушетии завели дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок
Полиция в Ингушетии возбудила дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок
НАЛЬЧИК, 30 окт - РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли женщина и новорожденный ребенок, сообщает региональная прокуратура.
Ранее сообщалось, что авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По данным регионального МВД, "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились девять детей, погибли женщина и новорожденный ребенок. Восемь детей были доставлены в Детскую республиканскую больницу, они были отпущены домой после медицинского осмотра. Водителю ВАЗа госпитализация также не потребовалась.
"В прокуратуру Назрани
поступило постановление следователя следственного отдела ОМВД по г. Назрань о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.
Отмечается, что постановление о возбуждении уголовного дела признано прокурором Назрани законным и обоснованным.
"Кроме того, в настоящее время прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль", - подчеркивает ведомство.