https://ria.ru/20211030/dtp-1756965040.html

В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей

В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей - РИА Новости, 30.10.2021

В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей

"КамАЗ" в Ингушетии столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали как минимум девять детей, погибла женщина и один ребенок, еще восемь детей пострадали,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T01:54

2021-10-30T01:54

2021-10-30T02:04

происшествия

авто

республика ингушетия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "КамАЗ" в Ингушетии столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали как минимум девять детей, погибла женщина и один ребенок, еще восемь детей пострадали, сообщили в региональном МВД.По информации полиции, авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ", в районе Назрановской крепости."Водитель автомобиля "ВАЗ -2115", предположительно, совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем "КамАЗ", двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка "ВАЗа", при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок", - говорится в сообщении.Добавляется, что, по предварительным данным, еще восемь детей доставлены в Детскую республиканскую больницу.

https://ria.ru/20211029/dtp-1756884595.html

республика ингушетия

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происшествия, авто, республика ингушетия