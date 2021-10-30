https://ria.ru/20211030/dtp-1756965040.html
В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей - РИА Новости, 30.10.2021
В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
"КамАЗ" в Ингушетии столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали как минимум девять детей, погибла женщина и один ребенок, еще восемь детей пострадали,... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T01:54
2021-10-30T01:54
2021-10-30T02:04
происшествия
авто
республика ингушетия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "КамАЗ" в Ингушетии столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали как минимум девять детей, погибла женщина и один ребенок, еще восемь детей пострадали, сообщили в региональном МВД.По информации полиции, авария произошла в пятницу на 570-м километре трассы "Кавказ", в районе Назрановской крепости."Водитель автомобиля "ВАЗ -2115", предположительно, совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем "КамАЗ", двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка "ВАЗа", при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок", - говорится в сообщении.Добавляется, что, по предварительным данным, еще восемь детей доставлены в Детскую республиканскую больницу.
https://ria.ru/20211029/dtp-1756884595.html
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происшествия, авто, республика ингушетия
01:54 30.10.2021 (обновлено: 02:04 30.10.2021)
В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с "ВАЗ -2115", в котором ехали девять детей