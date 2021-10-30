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В Новосибирске школьница попала в больницу после драки с одноклассницей
В Новосибирске школьница попала в больницу после драки с одноклассницей - РИА Новости, 30.10.2021
В Новосибирске школьница попала в больницу после драки с одноклассницей
Семиклассница в Новосибирске попала в больницу после драки с одноклассницей в школьном туалете, правоохранительные органы и власти организовали проверки по... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:53
2021-10-30T10:53
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Семиклассница в Новосибирске попала в больницу после драки с одноклассницей в школьном туалете, правоохранительные органы и власти организовали проверки по данному инциденту.Ранее в соцсетях появилось видео с дракой двух девочек в школьном туалете. Сообщалось, что пострадавшую семиклассницу якобы травили в гимназии уже долгое время. По данным ГУМВД по Новосибирской области, с заявлением об избиении ребенка в полицию 28 октября обратилась мать девочки.В полиции отметили, что по факту инцидента проводится проверка. Избившую девочку школьницу поставят на учет, а ее родителей привлекут к административной ответственности за плохое воспитание ребенка. Полицейские также проведут беседы с администрацией школы. В главке отметили, что ранее заявлений в полицию о конфликте учениц не поступало.Проверки по факту получения травм школьницей организовали следственное управление СК РФ по Новосибирской области и прокуратура региона. Надзорное ведомство, в частности, оценит в школе и органах системы профилактики исполнение законов о защите прав ребенка, основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних."В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа об инциденте и систематическом буллинге в отношении несовершеннолетней в новосибирской гимназии №8, областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования Новосибирской области и департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено провести проверку с целью установления обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем", - сообщает в свою очередь правительство Новосибирской области.
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
10:53 30.10.2021
 
В Новосибирске школьница попала в больницу после драки с одноклассницей

Школьница в Новосибирске попала в больницу после драки с одноклассницей в туалете

© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© Depositphotos / Surabky
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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Семиклассница в Новосибирске попала в больницу после драки с одноклассницей в школьном туалете, правоохранительные органы и власти организовали проверки по данному инциденту.
Ранее в соцсетях появилось видео с дракой двух девочек в школьном туалете. Сообщалось, что пострадавшую семиклассницу якобы травили в гимназии уже долгое время. По данным ГУМВД по Новосибирской области, с заявлением об избиении ребенка в полицию 28 октября обратилась мать девочки.
"Предварительно установлено, что 27 октября между девочками произошел словесный конфликт, в ходе которого они стали наносить друг другу удары руками и ногами. После чего потерпевшая почувствовала себя плохо и была госпитализирована в больницу. После окончания лечения девочке будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести вреда, причиненного ее здоровью", - сообщили в главке.
В полиции отметили, что по факту инцидента проводится проверка. Избившую девочку школьницу поставят на учет, а ее родителей привлекут к административной ответственности за плохое воспитание ребенка. Полицейские также проведут беседы с администрацией школы. В главке отметили, что ранее заявлений в полицию о конфликте учениц не поступало.
Проверки по факту получения травм школьницей организовали следственное управление СК РФ по Новосибирской области и прокуратура региона. Надзорное ведомство, в частности, оценит в школе и органах системы профилактики исполнение законов о защите прав ребенка, основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
"В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа об инциденте и систематическом буллинге в отношении несовершеннолетней в новосибирской гимназии №8, областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования Новосибирской области и департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено провести проверку с целью установления обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем", - сообщает в свою очередь правительство Новосибирской области.
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