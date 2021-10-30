https://ria.ru/20211030/draka-1756906400.html

"Сначала кома, потом — смерть": что бывший ополченец не поделил с инвалидом

"Сначала кома, потом — смерть": что бывший ополченец не поделил с инвалидом - РИА Новости, 30.10.2021

"Сначала кома, потом — смерть": что бывший ополченец не поделил с инвалидом

Следователи смягчили квалификацию статьи 27-летнему Вячеславу Грицюку, после драки с которым в Подольске скончался инвалид первой группы Андрей Занятнов. Теперь РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T08:00

2021-10-30T08:00

2021-10-30T08:03

происшествия

подольск

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи смягчили квалификацию статьи 27-летнему Вячеславу Грицюку, после драки с которым в Подольске скончался инвалид первой группы Андрей Занятнов. Теперь вместо 15 лет тюрьмы обвиняемому грозит четыре месяца. Дочь Занятнова с этим категорически не согласна и намерена добиваться самого жесткого наказания. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Драка у магазинаЭто случилось в деревне Быково еще в мае, когда 56-летний Андрей Занятнов попросил соседа Владимира Гутмана сходить за продуктами и дал ему тысячу рублей. Прождав несколько часов, он отправился его искать. Застал возле магазина — в компании еще нескольких человек."По словам очевидцев, пьяный Вова заявил моему отцу, что потерял деньги, и пообещал на следующий день вернуть, — восстанавливает ход событий дочь Занятнова Екатерина. — На этом конфликт, казалось, был исчерпан, но вмешался знакомый соседа Вячеслав Грицюк. Он ударил папу кулаком по голове. Тот упал и больше не поднимался, однако скорую никто не вызвал. Даже первую помощь не оказали, хотя, как потом выяснилось, в компании были медики".Драку сняли камеры наружного видеонаблюдения — на кадрах видно, как Андрей падает и остается неподвижным. Окружающие как ни в чем не бывало продолжают что-то бурно обсуждать.Затем Занятнова оттащили за угол дома и прислонили спиной к стене. Там его и нашла гражданская жена. Позвонила в скорую. Врачи диагностировали травму спинного мозга, а также перелом пятого и шестого шейных позвонков.Две операции с вживлением в шею металлических пластин не помогли — 10 мая Занятнов скончался в реанимации, так и не придя в сознание."Удар на опережение"Судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между летальным исходом и характером травм, заключив, что их нанесли "кулаком либо ногами". Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Дочь погибшего утверждает, что к тому времени Грицюка уже объявили в федеральный розыск и задержали на границе с непризнанной Луганской народной республикой, где он собирался спрятаться. Однако адвокат Вячеслава это опровергает."Мой клиент никуда не уезжал и на следующий день сам пришел в полицию, — говорит Владимир Платов. — А уже после смерти Занятнова Грицюку позвонил следователь и попросил дать показания, что тот и сделал. Даже в ИВС его вели без наручников".По словам самого Грицюка, у магазина все было не совсем так, как описывает Екатерина. Он общался с друзьями. К ним подошел пьяный незнакомец и потребовал у Гутмана какие-то деньги, ударив его кулаком по лицу. "Затем он начал оскорблять женщин, а вскоре переключился и на меня, — сообщил следователю Вячеслав. — Я попятился, но тот наступал, поэтому, чтобы избежать телесных повреждений, я один раз ударил его рукой в голову".Грицюк уверяет, что, сбив Занятнова с ног, решил дать тому "немного полежать, чтобы протрезвел". При этом, согласно материалам уголовного дела, Вячеслав еще минимум дважды ударил лежащего по голове. Сам он это отрицает.Так или иначе, но вину в нанесении увечий Грицюк полностью признал и по решению суда на время следствия отправился в СИЗО. Отметим, что ранее он не был судим, несколько лет состоял в ополчении ЛНР, затем переехал в Подольск, где вместе с отцом работал в строительной компании. Недавно получил российское гражданство.Три экспертизыСпустя три месяца Вячеслав Грицюк неожиданно вышел на свободу — после дополнительной судебно-медицинской экспертизы, показавшей, что Занятнов умер "из-за нарушений целостности спинного мозга", а основной причиной этого послужила болезнь Бехтерева. Погибший страдал ею 20 лет и был инвалидом первой группы.Поскольку это противоречило предыдущим выводам, следователь назначил еще одну экспертизу — комиссионную. Поступило заключение: определить степень причиненного вреда здоровью из-за заболевания невозможно из-за сильного повреждения спинного мозга. В итоге статью переквалифицировали на менее тяжкую "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", а материалы отправили в суд."На очередном заседании свидетель Гутман изменил показания и заявил, что два удара по лежащему Занятнову, возможно, были нанесены ладонью, а не кулаком, — отмечает адвокат Платов. — Другой свидетель подтвердил прежние слова, что Грицюк бил лишь раз".Если вину бывшего ополченца докажут, ему грозит до четырех месяцев тюрьмы либо год исправительных работ. В случае ужесточения статьи максимальный срок увеличится до 15 лет.Потерпевшая сторона категорически не согласна ни с судебными медиками, ни со свидетелями. По словам Екатерины, хотя было уже несколько заседаний, Грицюк до сих пор не извинился перед ней.

https://ria.ru/20210818/ubiystvo-1746134052.html

https://ria.ru/20210804/draka-1744202370.html

подольск

луганская народная республика

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Грицюк наносит Занятнову удар по голове Инцидент на улице. 2021-10-30T08:00 true PT0M20S

Занятнова относят за угол дома и оставляют там Занятнова относят за угол дома и оставляют там после удара. Видео предоставлено потерпевшей стороной. 2021-10-30T08:00 true PT0M37S

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происшествия, подольск, луганская народная республика