https://ria.ru/20211030/devochka-1756966378.html

Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска

Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска - РИА Новости, 30.10.2021

Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал при случае поинтересоваться у генсека ООН Антониу Гутерреша о ситуации с девочкой из Луганска Фаиной Савенковой,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T02:57

2021-10-30T02:57

2021-10-30T02:57

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ООН, 30 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал при случае поинтересоваться у генсека ООН Антониу Гутерреша о ситуации с девочкой из Луганска Фаиной Савенковой, которую ранее включили в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".Двенадцатилетняя Савенкова попала в список лиц "Миротворца", якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован.Отвечая на уточняющий вопрос, отреагировал ли как-то генсек, Небензя сказал: "Пока нет".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20211029/mirotvorets-1756936901.html

https://ria.ru/20211020/pismo-1755313740.html

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в мире, оон, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия