https://ria.ru/20211030/chuvashiya-1757014536.html

Чувашия увеличила объем производства кислорода более, чем в три раза

Чувашия увеличила объем производства кислорода более, чем в три раза - РИА Новости, 30.10.2021

Чувашия увеличила объем производства кислорода более, чем в три раза

Чувашия более, чем в три раза нарастила объем производства кислорода, заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:50

2021-10-30T16:50

2021-10-30T16:50

общество

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Чувашия более, чем в три раза нарастила объем производства кислорода, заявил глава региона Олег Николаев.Ранее сообщалось, что 22 октября в Чувашии был объявлен режим повышенной готовности из-за проблем с обеспечением кислородом больниц, где лечат пациентов с коронавирусом.По его словам, для того, чтобы проблемы с кислородом для больниц не возникали в будущем, планируется "организовать либо совместное предприятие, либо ГУП "Фармация", которое будет производить кислород для обеспечения текущих потребностей и реагирования на возможные кризисные ситуации".

https://ria.ru/20211029/kislorod-1756930163.html

чувашская республика (чувашия)

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2021

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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирус в россии