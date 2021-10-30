Чувашия увеличила объем производства кислорода более, чем в три раза
Чувашия более, чем в три раза нарастила объем производства кислорода, заявил глава региона
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкРаботники больницы заправляют баллоны с кислородом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Чувашия более, чем в три раза нарастила объем производства кислорода, заявил глава региона Олег Николаев.
Ранее сообщалось, что 22 октября в Чувашии был объявлен режим повышенной готовности из-за проблем с обеспечением кислородом больниц, где лечат пациентов с коронавирусом.
"Каждый регион предпринимает всё возможное, чтобы наладить производство кислорода экстренно на своей территории… Если в Чувашии, на предприятиях "Химпром" и тракторных заводах, мы производили до этого сложного времени примерно около 5 тонн в сутки, то сегодня мы производим уже где-то 17 тонн. В ближайшее время добавим ещё 5-7 тонн. Таким образом, мы выходим на тот показатель, который нам обеспечит возможность оказывать должную медицинскую помощь, прежде всего, тяжело болеющим людям, и не дать им испытать осложнения от нехватки кислорода", - цитирует пресс-служба главы региона слова Николаева.
По его словам, для того, чтобы проблемы с кислородом для больниц не возникали в будущем, планируется "организовать либо совместное предприятие, либо ГУП "Фармация", которое будет производить кислород для обеспечения текущих потребностей и реагирования на возможные кризисные ситуации".