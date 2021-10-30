https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html
"Путин держит всех за причиндалы!"
"Он гений!" Британцы рассказали, как Путин раскрыл истинное лицо Запада - РИА Новости, 30.10.2021
"Путин держит всех за причиндалы!"
Читатели британской газеты Daily Mail восторженно восприняли решение российского лидера о закачке дополнительных объемов газа в европейские подземные хранилища. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:05
2021-10-30T09:05
2021-10-30T15:35
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail восторженно восприняли решение российского лидера о закачке дополнительных объемов газа в европейские подземные хранилища.Большинство пользователей выразили искреннюю благодарность России, отметив, что улучшение отношений с ней пошли бы на пользу Великобритании."Когда наши "ястребиные" никчемные СМИ перестанут делать из России пугало?" — задался вопросом bengarry1."Путин гений! Вы можете его любить или ненавидеть, но он обвел вокруг пальца хваленую Европу!" — подчеркнул aD."Путин держит всех за причиндалы!" — добавил JaydenC.Тем не менее некоторые комментаторы опасаются, что реализовать эту инициативу помешают политики.Другие пользователи пустились в философские рассуждения на тему того, каково быть русскими.Так, комментатор под ником Wiseguy72 убежден, что Россия — не только мощная военная страна, но и обладает энергетической независимостью и культурой, почти не пострадавшей от влияния Запада.На этой неделе Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по увеличению запасов в европейских — в Австрии и Германии. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.
https://ria.ru/20211030/biotoplivo-1756967098.html
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в мире, великобритания, владимир путин, газпром, россия
09:05 30.10.2021 (обновлено: 15:35 30.10.2021)
"Он гений!" Британцы рассказали, как Путин раскрыл истинное лицо Запада
Читатели Daily Mail поблагодарили Путина за газ и пожелали жить в России
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
восторженно восприняли решение российского лидера о закачке дополнительных объемов газа в европейские подземные хранилища.
Большинство пользователей выразили искреннюю благодарность России, отметив, что улучшение отношений с ней пошли бы на пользу Великобритании
.
"Путин показывает истинное лицо западных лидеров — бесполезных и бесхребетных тупиц", — считает P. R. Deltoid.
"Когда наши "ястребиные" никчемные СМИ перестанут делать из России пугало?" — задался вопросом bengarry1.
"Путин гений! Вы можете его любить или ненавидеть, но он обвел вокруг пальца хваленую Европу!" — подчеркнул aD.
"Путин держит всех за причиндалы!" — добавил JaydenC.
Тем не менее некоторые комментаторы опасаются, что реализовать эту инициативу помешают политики.
"Не получится ли так, что мы, потребители, не увидим ни пенса снижения цен на газ из-за того, что наш чудак Борис выдумает какой-нибудь трюк для поддержания их на высоком уровне?" — спрашивает Boarshead57.
Другие пользователи пустились в философские рассуждения на тему того, каково быть русскими.
Так, комментатор под ником Wiseguy72 убежден, что Россия — не только мощная военная страна, но и обладает энергетической независимостью и культурой, почти не пострадавшей от влияния Запада.
"Мне довелось некоторое время пожить в Москве. Там люди гордятся своей Россией-матушкой и не обращают никакого внимания на все эти дебильные воук-ценности!" — поделился bigpig.
На этой неделе Владимир Путин
поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по увеличению запасов в европейских — в Австрии
и Германии
. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.