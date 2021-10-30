https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html

"Путин держит всех за причиндалы!"

"Он гений!" Британцы рассказали, как Путин раскрыл истинное лицо Запада - РИА Новости, 30.10.2021

"Путин держит всех за причиндалы!"

Читатели британской газеты Daily Mail восторженно восприняли решение российского лидера о закачке дополнительных объемов газа в европейские подземные хранилища. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:05

2021-10-30T09:05

2021-10-30T15:35

в мире

великобритания

владимир путин

газпром

россия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail восторженно восприняли решение российского лидера о закачке дополнительных объемов газа в европейские подземные хранилища.Большинство пользователей выразили искреннюю благодарность России, отметив, что улучшение отношений с ней пошли бы на пользу Великобритании."Когда наши "ястребиные" никчемные СМИ перестанут делать из России пугало?" — задался вопросом bengarry1."Путин гений! Вы можете его любить или ненавидеть, но он обвел вокруг пальца хваленую Европу!" — подчеркнул aD."Путин держит всех за причиндалы!" — добавил JaydenC.Тем не менее некоторые комментаторы опасаются, что реализовать эту инициативу помешают политики.Другие пользователи пустились в философские рассуждения на тему того, каково быть русскими.Так, комментатор под ником Wiseguy72 убежден, что Россия — не только мощная военная страна, но и обладает энергетической независимостью и культурой, почти не пострадавшей от влияния Запада.На этой неделе Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по увеличению запасов в европейских — в Австрии и Германии. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.

https://ria.ru/20211030/biotoplivo-1756967098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/gaz-1756767904.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html

великобритания

россия

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в мире, великобритания, владимир путин, газпром, россия