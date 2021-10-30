https://ria.ru/20211030/bobneva-1757017556.html

Умерла ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева

Умерла ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева - РИА Новости, 30.10.2021

Умерла ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева

Ветеран газеты "Известия", автор рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде" Надежда Бобнева скончалась на 101-м году жизни, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:25

2021-10-30T17:25

2021-10-30T17:25

общество

звенигород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753386880_0:229:3069:1956_1920x0_80_0_0_18e87d23a36856e4980ab8758548f5a2.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ветеран газеты "Известия", автор рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде" Надежда Бобнева скончалась на 101-м году жизни, сообщается на сайте издания."Надежда Павловна умерла 29 октября", - говорится в сообщении.Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Бобневой и отметил ее неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.Прощание с ветераном "Известий" пройдет в понедельник, 1 ноября. В тот же день ее похоронят в Звенигороде.Бобнева была среди тех, кто создавал всенародную популярность "Неделе" - иллюстрированному приложению "Известий" для семейного чтения, выходившему с 1960 по 1995 год. В частности, она работала над детской "Неделькой" и веселой страничкой "Мурлындия" известинской "Недели".

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/solovev-1754007432.html

звенигород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, звенигород