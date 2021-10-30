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Умерла ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева
Умерла ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева - РИА Новости, 30.10.2021
Умерла ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева
Ветеран газеты "Известия", автор рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде" Надежда Бобнева скончалась на 101-м году жизни, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:25
2021-10-30T17:25
2021-10-30T17:25
общество
звенигород
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ветеран газеты "Известия", автор рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде" Надежда Бобнева скончалась на 101-м году жизни, сообщается на сайте издания."Надежда Павловна умерла 29 октября", - говорится в сообщении.Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Бобневой и отметил ее неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.Прощание с ветераном "Известий" пройдет в понедельник, 1 ноября. В тот же день ее похоронят в Звенигороде.Бобнева была среди тех, кто создавал всенародную популярность "Неделе" - иллюстрированному приложению "Известий" для семейного чтения, выходившему с 1960 по 1995 год. В частности, она работала над детской "Неделькой" и веселой страничкой "Мурлындия" известинской "Недели".
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общество, звенигород
Умерла ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева
Ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева умерла на 101-м году жизни
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ветеран газеты "Известия", автор рубрик "Природа и люди", "Во саду ли в огороде" Надежда Бобнева скончалась на 101-м году жизни, сообщается на сайте издания.
"Надежда Павловна умерла 29 октября", - говорится в сообщении.
Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Бобневой и отметил ее неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.
Прощание с ветераном "Известий" пройдет в понедельник, 1 ноября. В тот же день ее похоронят в Звенигороде
.
Бобнева была среди тех, кто создавал всенародную популярность "Неделе" - иллюстрированному приложению "Известий" для семейного чтения, выходившему с 1960 по 1995 год. В частности, она работала над детской "Неделькой" и веселой страничкой "Мурлындия" известинской "Недели".