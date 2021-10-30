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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211030/blokposty-1757037775.html
На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей
На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей - РИА Новости, 30.10.2021
На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей
Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:43
2021-10-30T22:03
распространение коронавируса
севастополь
республика крым
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города.Блокпосты начали работать в Севастополе в субботу. Их установили на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Кроме того, въезжающим измеряют температуру. Требования распространяются как на туристов, так и на местных жителей. Исключение — экстренные случаи. В границах города передвижение не ограничено.Такие меры ввели на одну неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни.Кроме того, в Севастополь не впустили десять человек, приехавших на поездах. Такие пассажиры за свой счет должны купить обратный билет и уехать.
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севастополь, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:43 30.10.2021 (обновлено: 22:03 30.10.2021)
 
На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей

Свыше 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и дружинники проверяют наличие QR-кодов у граждан на блокпосту на въезде в Севастополь
Сотрудники правоохранительных органов и дружинники проверяют наличие QR-кодов у граждан на блокпосту на въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города.

"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании", — уточнили власти.

Блокпосты начали работать в Севастополе в субботу. Их установили на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.
Кроме того, въезжающим измеряют температуру.
Требования распространяются как на туристов, так и на местных жителей. Исключение — экстренные случаи. В границах города передвижение не ограничено.
Такие меры ввели на одну неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни.
Кроме того, в Севастополь не впустили десять человек, приехавших на поездах. Такие пассажиры за свой счет должны купить обратный билет и уехать.
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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