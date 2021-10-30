https://ria.ru/20211030/blokposty-1757037775.html
На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей
На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей - РИА Новости, 30.10.2021
На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей
Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:43
2021-10-30T20:43
2021-10-30T22:03
распространение коронавируса
севастополь
республика крым
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756985696_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_c4579dd8659b421d90accdf1e4aceced.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города.Блокпосты начали работать в Севастополе в субботу. Их установили на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Кроме того, въезжающим измеряют температуру. Требования распространяются как на туристов, так и на местных жителей. Исключение — экстренные случаи. В границах города передвижение не ограничено.Такие меры ввели на одну неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни.Кроме того, в Севастополь не впустили десять человек, приехавших на поездах. Такие пассажиры за свой счет должны купить обратный билет и уехать.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756985696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_24c6364c07821fe21d9acbe17fabd9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:43 30.10.2021 (обновлено: 22:03 30.10.2021)
На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей
Свыше 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости.
Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь
в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города.
"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании", — уточнили власти.
Блокпосты начали работать в Севастополе в субботу. Их установили на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.
Кроме того, въезжающим измеряют температуру.
Требования распространяются как на туристов, так и на местных жителей. Исключение — экстренные случаи. В границах города передвижение не ограничено.
Такие меры ввели на одну неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни.
Кроме того, в Севастополь не впустили десять человек, приехавших на поездах. Такие пассажиры за свой счет должны купить обратный билет и уехать.