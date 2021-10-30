https://ria.ru/20211030/blokposty-1757037775.html

На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей

На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей - РИА Новости, 30.10.2021

На блокпостах в Севастополе развернули более 200 автомобилей

Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:43

2021-10-30T20:43

2021-10-30T22:03

распространение коронавируса

севастополь

республика крым

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города.Блокпосты начали работать в Севастополе в субботу. Их установили на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Кроме того, въезжающим измеряют температуру. Требования распространяются как на туристов, так и на местных жителей. Исключение — экстренные случаи. В границах города передвижение не ограничено.Такие меры ввели на одну неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни.Кроме того, в Севастополь не впустили десять человек, приехавших на поездах. Такие пассажиры за свой счет должны купить обратный билет и уехать.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

севастополь

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии