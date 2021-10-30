https://ria.ru/20211030/blokada-1756987921.html
Украина попросила Россию начать экономическую блокаду Киева
Украинский политик попросил Россию начать экономическую блокаду Киева - РИА Новости, 30.10.2021
Украина попросила Россию начать экономическую блокаду Киева
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обратился к России и Белоруссии с просьбой начать экономическую блокаду Украины. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T11:52
2021-10-30T11:52
2021-10-30T17:21
в мире
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белоруссия
алексей оржель
алексей журавко
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обратился к России и Белоруссии с просьбой начать экономическую блокаду Украины."Вы простите за столь жесткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну в Донбассе", — написал он в Facebook.По словам Журавко, от таких мер могут пострадать рядовые украинцы, но сейчас важнее избавиться от политического руководства, которое "продолжает глумиться над своим народом, <...> а также уничтожать многовековую историю наших народов".По мнению бывшего парламентария, Москве и Минску следует перестать оглядываться на США и их европейских партнеров и действовать решительнее по отношению к украинским властям."Да, Украине сегодня нужен лидер! Но в сегодняшних условиях его покамест создать невозможно! Только с помощью России и Белоруссии можно это сделать", — добавил Журавко.Ранее бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предрек веерные отключения электроэнергии в ближайшее время. По его словам, заявления нынешнего руководства о закупках топлива значительно расходятся с реальностью.
https://ria.ru/20211030/ukraina-1756947161.html
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в мире, сша, белоруссия, алексей оржель, алексей журавко, россия
11:52 30.10.2021 (обновлено: 17:21 30.10.2021)
Украинский политик попросил Россию начать экономическую блокаду Киева
Экс-депутат Рады Журавко попросил Россию начать экономическую блокаду Украины