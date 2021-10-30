https://ria.ru/20211030/bespilotniki-1756964882.html

США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников

США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников - РИА Новости, 30.10.2021

США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников

США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T01:51

2021-10-30T01:51

2021-10-30T01:51

в мире

сша

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что США будут использовать санкции для предотвращения, сдерживания и демонтажа закупочных сетей, которые позволяют поставлять материалы и технологии, связанные с БПЛА.Новые санкции США в отношении Ирана затронули в том числе главу программы разработки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил республики Саида Агаджани, сообщил ранее американский минфин. Последние рестрикции американского минфина затронули четверых иранских граждан и две базирующиеся в стране компании, которым Вашингтон приписывает поддержку в реализации программ создания боевых беспилотников КСИР. Ограничения коснулись Юсефа Абуталеби, Саида Агаджани, Абдоллы Мехраби, Мохаммада Техрани, а также компаний Kimia Part Sivan Company и Oje Parvaz Mado Nafar Company.Включение в санкционный список минфина США означает заморозку активов попавших под ограничения лиц и организаций, а также запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес.

https://ria.ru/20211029/sanktsii-1756900316.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, энтони блинкен