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https://ria.ru/20211030/bespilotniki-1756964882.html
США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников - РИА Новости, 30.10.2021
США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T01:51
2021-10-30T01:51
в мире
сша
иран
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что США будут использовать санкции для предотвращения, сдерживания и демонтажа закупочных сетей, которые позволяют поставлять материалы и технологии, связанные с БПЛА.Новые санкции США в отношении Ирана затронули в том числе главу программы разработки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил республики Саида Агаджани, сообщил ранее американский минфин. Последние рестрикции американского минфина затронули четверых иранских граждан и две базирующиеся в стране компании, которым Вашингтон приписывает поддержку в реализации программ создания боевых беспилотников КСИР. Ограничения коснулись Юсефа Абуталеби, Саида Агаджани, Абдоллы Мехраби, Мохаммада Техрани, а также компаний Kimia Part Sivan Company и Oje Parvaz Mado Nafar Company.Включение в санкционный список минфина США означает заморозку активов попавших под ограничения лиц и организаций, а также запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес.
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в мире, сша, иран, энтони блинкен
01:51 30.10.2021
 
США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников

Госсекретарь Блинкен заявил, что США будут мешать Ирану строить беспилотники

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США будут использовать любой подходящий инструмент, чтобы противостоять злонамеренному влиянию и активности Ирана, в том числе распространению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепа.
Он подчеркнул, что США будут использовать санкции для предотвращения, сдерживания и демонтажа закупочных сетей, которые позволяют поставлять материалы и технологии, связанные с БПЛА.
Новые санкции США в отношении Ирана затронули в том числе главу программы разработки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил республики Саида Агаджани, сообщил ранее американский минфин. Последние рестрикции американского минфина затронули четверых иранских граждан и две базирующиеся в стране компании, которым Вашингтон приписывает поддержку в реализации программ создания боевых беспилотников КСИР. Ограничения коснулись Юсефа Абуталеби, Саида Агаджани, Абдоллы Мехраби, Мохаммада Техрани, а также компаний Kimia Part Sivan Company и Oje Parvaz Mado Nafar Company.
Включение в санкционный список минфина США означает заморозку активов попавших под ограничения лиц и организаций, а также запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес.
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В миреСШАИранЭнтони Блинкен
 
 
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