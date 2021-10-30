США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
Госсекретарь Блинкен заявил, что США будут мешать Ирану строить беспилотники
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США будут использовать любой подходящий инструмент, чтобы противостоять злонамеренному влиянию и активности Ирана, в том числе распространению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепа.
Он подчеркнул, что США будут использовать санкции для предотвращения, сдерживания и демонтажа закупочных сетей, которые позволяют поставлять материалы и технологии, связанные с БПЛА.
Новые санкции США в отношении Ирана затронули в том числе главу программы разработки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил республики Саида Агаджани, сообщил ранее американский минфин. Последние рестрикции американского минфина затронули четверых иранских граждан и две базирующиеся в стране компании, которым Вашингтон приписывает поддержку в реализации программ создания боевых беспилотников КСИР. Ограничения коснулись Юсефа Абуталеби, Саида Агаджани, Абдоллы Мехраби, Мохаммада Техрани, а также компаний Kimia Part Sivan Company и Oje Parvaz Mado Nafar Company.
Включение в санкционный список минфина США означает заморозку активов попавших под ограничения лиц и организаций, а также запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес.
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