https://ria.ru/20211030/banki-1756971886.html

Банкир объяснил, почему невозможно повторение истории 90-х с вкладами

Банкир объяснил, почему невозможно повторение истории 90-х с вкладами - РИА Новости, 30.10.2021

Банкир объяснил, почему невозможно повторение истории 90-х с вкладами

Власти РФ за последние годы провели большую работу по наращиванию устойчивости банковской системы, что позволило усилить надежность банков и повысить доверие... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T07:42

2021-10-30T07:42

2021-10-30T07:42

экономика

совкомбанк

агентство по страхованию вкладов

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти РФ за последние годы провели большую работу по наращиванию устойчивости банковской системы, что позволило усилить надежность банков и повысить доверие населения к ним, рассказал РИА Новости председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.Основы сберегательного дела в современной России начали закладываться во время перестройки. А к середине 90-х в стране насчитывалось уже порядка 3 тысяч банков, которым приходилось конкурировать за внимание вкладчиков не только с многочисленными торговыми домами, но и с финансовыми пирамидами. Тогда, выбирая банк, вкладчики полагались в основном на его репутацию на рынке, но все равно нередко имели дело с недобросовестными игроками, что приводило к потере сбережений. Для сохранения накоплений граждан в 2003 году был принят закон о защите вкладов, а в 2004 году создано Агентство по страхованию вкладов."С 2013 года Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов проделали гигантский объем работы по повышению надежности и устойчивости банковской системы. Недобросовестные и слабые игроки рынка, искажавшие конкуренцию и насыщавшие банковскую систему токсичными активами, удалены с рынка или проходят процедуру финансового оздоровления", - сообщил Гусев.Он отметил, что благодаря этим жестким и болезненным мерам существенно выросла достаточность капитала и качество активов всей системы. "Сформированная и отлаженная сегодня система банковского регулирования и надзора, основанная на ежедневном мониторинге деятельности банков, снизила до минимума возможность повторения мошеннических банкротств банков, которые мы видели ранее. Кроме того, безупречная работа АСВ по компенсации вкладов граждан в банках, лишенных лицензии, многократно повысила доверие граждан к коммерческим банкам", - заключил глава Совкомбанка.Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию россиянами накоплений. Сберегательное дело является одним из старейших и важнейших направлений работы кредитных институтов, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.

https://ria.ru/20211019/nalog-1755127736.html

https://ria.ru/20211018/kredit-1754832780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, совкомбанк, агентство по страхованию вкладов, россия