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В Югре опрокинулся рейсовый автобус
В Югре опрокинулся рейсовый автобус - РИА Новости, 30.10.2021
В Югре опрокинулся рейсовый автобус
Рейсовый автобус опрокинулся в ХМАО, 5 человек направлены в больницу для обследования, в том числе двое детей, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T19:22
2021-10-30T19:22
2021-10-30T19:22
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся в ХМАО, 5 человек направлены в больницу для обследования, в том числе двое детей, сообщают экстренные службы."Ханты-Мансийск–Нягань", съезд в кювет с последующим опрокидыванием рейсового автобуса... для доставки непострадавших пассажиров к месту направлен резервный автобус", - говорится в сообщении.Добавляется, что всего в автобусе находились 32 человека, пятеро из них, в том числе двое детей, направлены в больницу для обследования.
https://ria.ru/20211004/avtobus-1752923784.html
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия
В Югре опрокинулся рейсовый автобус
В Югре опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие