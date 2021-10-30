https://ria.ru/20211030/avtobus-1757031433.html

В Югре опрокинулся рейсовый автобус

В Югре опрокинулся рейсовый автобус - РИА Новости, 30.10.2021

В Югре опрокинулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус опрокинулся в ХМАО, 5 человек направлены в больницу для обследования, в том числе двое детей, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T19:22

2021-10-30T19:22

2021-10-30T19:22

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся в ХМАО, 5 человек направлены в больницу для обследования, в том числе двое детей, сообщают экстренные службы."Ханты-Мансийск–Нягань", съезд в кювет с последующим опрокидыванием рейсового автобуса... для доставки непострадавших пассажиров к месту направлен резервный автобус", - говорится в сообщении.Добавляется, что всего в автобусе находились 32 человека, пятеро из них, в том числе двое детей, направлены в больницу для обследования.

https://ria.ru/20211004/avtobus-1752923784.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия