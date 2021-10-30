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В Москве на Рублевском шоссе загорелся автобус

В Москве на Рублевском шоссе загорелся автобус - РИА Новости, 30.10.2021

В Москве на Рублевском шоссе загорелся автобус

Автобус загорелся на Рублёвском шоссе в Москве, на дороге сильное задымление, образовалась пробка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T19:18

2021-10-30T19:18

2021-10-30T20:38

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Автобус загорелся на Рублёвском шоссе в Москве, на дороге сильное задымление, образовалась пробка, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, это произошло после пересечения шоссе с Осенней улицей, почти на выезде из города. На место уже подъехали сотрудники ГИБДД.Движение в сторону области затруднено.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, автобус был без пассажиров, сведений о пострадавших не поступало. Возгорание локализовали в 19.29.Потушен горящий на Рублевском шоссе в Москве автобус, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.Столичный дептранс в Telegram-канале сообщил, что причина возгорания автобуса пока не известна.Транспорт на Рублевском шоссе в Москве движется по двум полосам из пяти после горения автобуса, сообщили РИА Новости в экстренных службах

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2021

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Возгорание автобуса на Рублевском шоссе в Москве Автобус загорелся на Рублёвском шоссе в Москве. На дороге сильное задымление, образовалась пробка. 2021-10-30T19:18 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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