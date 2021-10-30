https://ria.ru/20211030/avstriya-1757021283.html

Австрийского дипломата заподозрили в передаче формулы "Новичка" шпиону

Австрийского дипломата заподозрили в передаче формулы "Новичка" шпиону - РИА Новости, 30.10.2021

Австрийского дипломата заподозрили в передаче формулы "Новичка" шпиону

Бывший генеральный секретарь МИД Австрии и посол республики в Индонезии Йоханнес Петерлик мог передать секретные документы с формулой отравляющего боевого... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:54

2021-10-30T17:54

2021-10-30T17:54

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ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь МИД Австрии и посол республики в Индонезии Йоханнес Петерлик мог передать секретные документы с формулой отравляющего боевого вещества "Новичок" бывшему сотруднику австрийской спецслужбы, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает газета Presse со ссылкой на документы расследования.Ранее газета Kurier писала, что Петерлика отстранили от службы из-за подозрения в причастности к утечке секретных документов. По данным издания, дипломата подозревают в злоупотреблении полномочиями и разглашении служебной тайны. В центре расследования - секретный документ с формулой вещества "Новичок", который вследствие утечки из одного из австрийских министерств мог попасть в руки бывшего менеджера компании Wirecard Яна Марсалека.Как сообщает газета, в отношении бывшего сотрудника австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта с 2017 года идет расследование по подозрению в шпионаже в пользу России, сам мужчина обвинения отрицает. В результате обыска в его квартире был изъят телефон, на котором были видеокадры с документами ОЗХО, где в том числе содержалась формула "Новичка". Запись на телефоне датируется 5 октября 2018 года, а за два дня до этого Петерлик в качестве генерального секретаря МИД запросил документы организации.Издание отмечает, что во время обыска Отт сопротивлялся и пытался уничтожить телефон, но данные были восстановлены. Следователи, изучившие его телефон, установили, что Отт регулярно поддерживал контакт с Петерликом. "Из-за временной близости между моментом, когда Петерлик запросил и получил документы, и моментом видеосъемки... возникает подозрительная ситуация", - пишет газета.

https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755524707.html

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