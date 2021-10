https://ria.ru/20211030/album-1756882264.html

Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома

Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома - РИА Новости, 30.10.2021

Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома

Участники американской рэп-метал группы Limp Bizkit объявили в соцсетях, что их первый за десть лет новый альбом "Still Sucks" выйдет в эти выходные — на... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T00:37

2021-10-30T00:37

2021-10-30T00:37

культура

новости культуры

музыка

limp bizkit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98112/57/981125766_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5f04db7911c9dfc8f02fb4723c788285.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Участники американской рэп-метал группы Limp Bizkit объявили в соцсетях, что их первый за десть лет новый альбом "Still Sucks" выйдет в эти выходные — на Хэллоуин. Последний, пятый студийный альбом рокеров "Gold Cobra" был представлен в 2011 году. Затем музыканты планировали выпустить сборник под названием "Stampede of the Disco Elephants", но его релиз так и не состоялся. В результате его переименовали в "Still Sucks". По словам Дерста, альбом будет состоять из 12 треков, включая сингл "Dad Vibes", выпущенный ранее.

https://ria.ru/20211005/music-1753019386.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, limp bizkit