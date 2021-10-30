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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211030/album-1756882264.html
Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома
Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома - РИА Новости, 30.10.2021
Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома
Участники американской рэп-метал группы Limp Bizkit объявили в соцсетях, что их первый за десть лет новый альбом "Still Sucks" выйдет в эти выходные — на... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T00:37
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культура
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Участники американской рэп-метал группы Limp Bizkit объявили в соцсетях, что их первый за десть лет новый альбом "Still Sucks" выйдет в эти выходные — на Хэллоуин. Последний, пятый студийный альбом рокеров "Gold Cobra" был представлен в 2011 году. Затем музыканты планировали выпустить сборник под названием "Stampede of the Disco Elephants", но его релиз так и не состоялся. В результате его переименовали в "Still Sucks". По словам Дерста, альбом будет состоять из 12 треков, включая сингл "Dad Vibes", выпущенный ранее.
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новости культуры, музыка, limp bizkit
00:37 30.10.2021
 
Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома

Limp Bizkit выпустит первый за десять лет новый альбом на Хэллоуин

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт группы Limp Bizkit
Концерт группы Limp Bizkit - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Участники американской рэп-метал группы Limp Bizkit объявили в соцсетях, что их первый за десть лет новый альбом "Still Sucks" выйдет в эти выходные — на Хэллоуин.
"Новый альбом Limp Bizkit "Still Sucks" появится 31 октября", — написал в Instagram основатель и вокалист группы Фред Дерст.
Последний, пятый студийный альбом рокеров "Gold Cobra" был представлен в 2011 году.
Затем музыканты планировали выпустить сборник под названием "Stampede of the Disco Elephants", но его релиз так и не состоялся. В результате его переименовали в "Still Sucks". По словам Дерста, альбом будет состоять из 12 треков, включая сингл "Dad Vibes", выпущенный ранее.
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