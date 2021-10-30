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Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома
Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома - РИА Новости, 30.10.2021
Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома
Участники американской рэп-метал группы Limp Bizkit объявили в соцсетях, что их первый за десть лет новый альбом "Still Sucks" выйдет в эти выходные — на... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T00:37
2021-10-30T00:37
2021-10-30T00:37
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Участники американской рэп-метал группы Limp Bizkit объявили в соцсетях, что их первый за десть лет новый альбом "Still Sucks" выйдет в эти выходные — на Хэллоуин. Последний, пятый студийный альбом рокеров "Gold Cobra" был представлен в 2011 году. Затем музыканты планировали выпустить сборник под названием "Stampede of the Disco Elephants", но его релиз так и не состоялся. В результате его переименовали в "Still Sucks". По словам Дерста, альбом будет состоять из 12 треков, включая сингл "Dad Vibes", выпущенный ранее.
https://ria.ru/20211005/music-1753019386.html
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новости культуры, музыка, limp bizkit
Limp Bizkit объявили дату выхода первого за десять лет нового альбома
Limp Bizkit выпустит первый за десять лет новый альбом на Хэллоуин