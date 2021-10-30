https://ria.ru/20211030/afganistan-1757029079.html
Главы МИД России и Китая высказались о Московском формате по Афганистану
Главы МИД России и Китая высказались о Московском формате по Афганистану - РИА Новости, 30.10.2021
Главы МИД России и Китая высказались о Московском формате по Афганистану
Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И отметили весомые практические результаты заседаний расширенной "тройки" и Московского формата... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T19:02
2021-10-30T19:02
2021-10-30T19:02
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сергей лавров
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И отметили весомые практические результаты заседаний расширенной "тройки" и Московского формата консультаций по Афганистану, сообщил МИД РФ.Встреча Сергея Лаврова и Ван И состоялась в субботу в Риме "на полях" саммита "Группы двадцати".Помимо ситуации в Афганистане стороны рассмотрели развитие обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете недавнего создания новых узкоблоковых структур, "размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности в регионе".
https://ria.ru/20211030/lavrov-1757018124.html
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в мире, китай, рим, афганистан, сергей лавров, ван и (политик), россия
Главы МИД России и Китая высказались о Московском формате по Афганистану
Лавров и глава МИД Китая отметили результаты заседаний Московского формата по Афганистану