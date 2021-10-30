https://ria.ru/20211030/afganistan-1757029079.html

Главы МИД России и Китая высказались о Московском формате по Афганистану

Главы МИД России и Китая высказались о Московском формате по Афганистану - РИА Новости, 30.10.2021

Главы МИД России и Китая высказались о Московском формате по Афганистану

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И отметили весомые практические результаты заседаний расширенной "тройки" и Московского формата... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T19:02

2021-10-30T19:02

2021-10-30T19:02

в мире

китай

рим

афганистан

сергей лавров

ван и (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928453_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_9b699a1c00b3bcfed7665f87853f722e.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И отметили весомые практические результаты заседаний расширенной "тройки" и Московского формата консультаций по Афганистану, сообщил МИД РФ.Встреча Сергея Лаврова и Ван И состоялась в субботу в Риме "на полях" саммита "Группы двадцати".Помимо ситуации в Афганистане стороны рассмотрели развитие обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете недавнего создания новых узкоблоковых структур, "размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности в регионе".

https://ria.ru/20211030/lavrov-1757018124.html

китай

рим

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, рим, афганистан, сергей лавров, ван и (политик), россия