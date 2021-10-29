https://ria.ru/20211029/zhuliki-1756936742.html

Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей

Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей - РИА Новости, 29.10.2021

Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей

Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным заявил о необходимости выдавить жуликов из... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:52

2021-10-29T19:52

2021-10-29T20:19

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

экономика

владимир путин

юрий чиханчин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756504221_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_15b6e82ad3f93c55f611e939e2c514b8.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей, глава финразведки пообещал доложить о результатах."Эта задача стоит, самая главная. Она здесь отмечена. В следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах. … Работаем с рабочими группами, совместно с ведомствами работаем, пытаемся навести порядок", - подчеркнул Чиханчин.

https://ria.ru/20211027/kontrabanda-1756436912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, экономика, владимир путин, юрий чиханчин