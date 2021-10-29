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Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей
Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей - РИА Новости, 29.10.2021
Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей
Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным заявил о необходимости выдавить жуликов из... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:52
2021-10-29T19:52
2021-10-29T20:19
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
экономика
владимир путин
юрий чиханчин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей, глава финразведки пообещал доложить о результатах."Эта задача стоит, самая главная. Она здесь отмечена. В следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах. … Работаем с рабочими группами, совместно с ведомствами работаем, пытаемся навести порядок", - подчеркнул Чиханчин.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, экономика, владимир путин, юрий чиханчин
19:52 29.10.2021 (обновлено: 20:19 29.10.2021)
Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей
Путин назвал лесную и рыбную отрасли самыми криминальными в России