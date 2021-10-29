https://ria.ru/20211029/zakharova-1756953426.html

Захарова: США отказывают России в инспекции ее захваченной недвижимости

Захарова: США отказывают России в инспекции ее захваченной недвижимости - РИА Новости, 29.10.2021

Захарова: США отказывают России в инспекции ее захваченной недвижимости

Госдепартамент США регулярно отказывает России без объяснения причин в просьбе проинспектировать шесть захваченных объектов недвижимости, принадлежащих РФ,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:53

2021-10-29T21:53

2021-10-29T21:53

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сан-франциско

барак обама

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдепартамент США регулярно отказывает России без объяснения причин в просьбе проинспектировать шесть захваченных объектов недвижимости, принадлежащих РФ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Американские власти рейдерскими методами захватили принадлежащие России шесть объектов недвижимости, выставив полицейское оцепление, и с тех пор не пускают туда российских дипломатов. На наши требования вернуть или хотя бы позволить проинспектировать здания и земельные участки, Госдепартамент США регулярно отказывает без объяснения причин, отделываясь формальными отписками", - цитирует Захарову сайт МИД РФ.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20211029/mid-1756948299.html

https://ria.ru/20211029/diplomaty-1756949300.html

сша

сан-франциско

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, сан-франциско, барак обама, государственный департамент сша, сергей лавров, дональд трамп, мария захарова, россия