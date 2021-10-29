https://ria.ru/20211029/zakharova-1756951639.html

США могут заполнить квоту в 455 человек дипперсонала, заявила Захарова

США могут заполнить квоту в 455 человек дипперсонала, заявила Захарова - РИА Новости, 29.10.2021

США могут заполнить квоту в 455 человек дипперсонала, заявила Захарова

Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:35

2021-10-29T21:35

2021-10-29T21:50

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов", - цитирует Захарову сайт МИД РФ.Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России."Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет", - отметила она.На самом деле со стороны США сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200, отметила Захарова.

https://ria.ru/20211029/mid-1756948299.html

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в мире, сша, вашингтон (город), оон, мария захарова, россия