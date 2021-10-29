https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756810160.html

Судимого москвича задержали за онлайн-призывы к убийству полицейских

Судимого москвича задержали за онлайн-призывы к убийству полицейских - РИА Новости, 29.10.2021

Судимого москвича задержали за онлайн-призывы к убийству полицейских

Жителя Москвы задержали за онлайн-призывы к убийствам полицейских, им оказался 60-летний ранее судимый мужчина, сообщают СК и МВД. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:05

2021-10-29T11:05

2021-10-29T11:05

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

ирина волк

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Жителя Москвы задержали за онлайн-призывы к убийствам полицейских, им оказался 60-летний ранее судимый мужчина, сообщают СК и МВД.По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на форуме в интернете "анонимный автор оставил запись, в которой призывал к убийствам сотрудников полиции"."Личность злоумышленника была установлена, 60-летний ранее судимый мужчина задержан", - сказала она, уточнив, что дома у него изъяли зарегистрированное охотничье ружье и компьютер, с которого отправили сообщение. Опубликованный текст, согласно выводам экспертизы, содержит признаки возбуждения ненависти к представителям профессиональной группы и угрозы совершения насильственных действий.По данным СК, призывы датированы августом 2020 года. "В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные с использованием интернета, с угрозой применения насилия).

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

https://ria.ru/20210916/terrorizm-1750285633.html

москва

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, ирина волк, россия