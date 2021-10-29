https://ria.ru/20211029/xiaomi-1756832836.html

Xiaomi показала бюджетные часы Redmi Watch 2 с бесконтактной оплатой NFC

Xiaomi показала бюджетные часы Redmi Watch 2 с бесконтактной оплатой NFC - РИА Новости, 29.10.2021

Xiaomi показала бюджетные часы Redmi Watch 2 с бесконтактной оплатой NFC

Компания Xiaomi в рамках большой осенней презентации представила новые смарт-часы Redmi Watch 2. Доступный девайс получил возможность бесконтактной оплаты. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:38

2021-10-29T12:38

2021-10-29T12:38

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi в рамках большой осенней презентации представила новые смарт-часы Redmi Watch 2. Доступный девайс получил возможность бесконтактной оплаты.Корпус часов выполнен из пластика. Часы получили 1,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 320 х 360 пикселей. При массе 31 грамм Redmi Watch 2 может похвастаться водонепроницаемостью и отслеживанием тренировок по плаванию. А всего доступно более сотни спортивных режимов.Умные часы могут работать со смартфонами на Android и iOS благодаря Bluetooth 5.0. Redmi Watch 2 измеряют пульс и уровень насыщения кислородом крови. Устройство оснащено датчиком GPS и чипом NFC, благодаря которому возможна бесконтактная оплата.Производитель обещает часам с аккумулятором емкостью 225 мАч примерно 12 дней автономности. Часы оцениваются в 65 долларов (4 500 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20211028/xiaomi-1756698980.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, xiaomi inc