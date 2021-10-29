https://ria.ru/20211029/whatsapp-1756907395.html

Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции

Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции - РИА Новости, 29.10.2021

Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции

Популярный мессенджер WhatsApp получит новые функции, связанные с работой на нескольких устройствах. О тестировании опций сообщает портал WABetainfo. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:34

2021-10-29T17:34

2021-10-29T18:23

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технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Популярный мессенджер WhatsApp получит новые функции, связанные с работой на нескольких устройствах. О тестировании опций сообщает портал WABetainfo.Первая из них позволит юзерам, использующим один аккаунт на нескольких гаджетах, гибче организовывать пространство чатов. Теперь закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.Следующее нововведение понравится тем, кто часто работает с приложением через компьютер. WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности — сейчас это можно сделать только со смартфона.Пока новые функции доступны лишь бета-тестерам. Вскоре они попадут в релизную версию приложения.

https://ria.ru/20211028/whatsapp-1756628891.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, whatsapp inc.