https://ria.ru/20211029/whatsapp-1756777569.html

Чем опасен WhatsApp

Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp - РИА Новости, 29.10.2021

Чем опасен WhatsApp

Являясь популярным мессенджером у россиян, WhatsApp популярен и у мошенников. Они используют его как средство коммуникации с жертвой, а также для массовых... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T03:18

2021-10-29T03:18

2021-10-29T03:18

технологии

whatsapp inc.

инфосистемы джет

алексей сизов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0b8047015917301d0c954e3a47f035.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Являясь популярным мессенджером у россиян, WhatsApp популярен и у мошенников. Они используют его как средство коммуникации с жертвой, а также для массовых мошеннических рассылок, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Так, злоумышленники через мессенджер могут выдавать себя за банк или другую организацию, подделывая "аватарку" соответствующей компании. Эксперт не исключил и последующих звонков киберпреступников под видом представителей правоохранительных органов или сотрудников банка. В таком случае важно перепроверять свой контакт путем самостоятельного обращения в организацию, советует Сизов.Ещё одна популярная схема - массовые рассылки пользователям мессенджера. Поэтому важно относиться с осторожностью к сообщениям от незнакомых номеров: не открывать вложения и не переходить по ссылкам без дополнительной проверки, заключает эксперт.

https://ria.ru/20211028/whatsapp-1756628891.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, whatsapp inc., инфосистемы джет, алексей сизов