https://ria.ru/20211029/whatsapp-1756777569.html
Чем опасен WhatsApp
Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp - РИА Новости, 29.10.2021
Чем опасен WhatsApp
Являясь популярным мессенджером у россиян, WhatsApp популярен и у мошенников. Они используют его как средство коммуникации с жертвой, а также для массовых... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T03:18
2021-10-29T03:18
2021-10-29T03:18
технологии
whatsapp inc.
инфосистемы джет
алексей сизов
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Являясь популярным мессенджером у россиян, WhatsApp популярен и у мошенников. Они используют его как средство коммуникации с жертвой, а также для массовых мошеннических рассылок, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Так, злоумышленники через мессенджер могут выдавать себя за банк или другую организацию, подделывая "аватарку" соответствующей компании. Эксперт не исключил и последующих звонков киберпреступников под видом представителей правоохранительных органов или сотрудников банка. В таком случае важно перепроверять свой контакт путем самостоятельного обращения в организацию, советует Сизов.Ещё одна популярная схема - массовые рассылки пользователям мессенджера. Поэтому важно относиться с осторожностью к сообщениям от незнакомых номеров: не открывать вложения и не переходить по ссылкам без дополнительной проверки, заключает эксперт.
https://ria.ru/20211028/whatsapp-1756628891.html
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технологии, whatsapp inc., инфосистемы джет, алексей сизов
Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
Эксперт Сизов предупредил россиян об опасностях при использовании WhatsApp