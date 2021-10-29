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https://ria.ru/20211029/vyzovy-1756827969.html
Операторы столичной "Системы-112" приняли около 4 млн вызовов с начала года
Операторы столичной "Системы-112" приняли около 4 млн вызовов с начала года - РИА Новости, 29.10.2021
Операторы столичной "Системы-112" приняли около 4 млн вызовов с начала года
Операторы столичной "Системы-112" за девять месяцев этого года приняли и обработали около 4 млн вызовов, что почти в два раза больше предыдущего аналогичного... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:20
2021-10-29T12:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за девять месяцев этого года приняли и обработали около 4 млн вызовов, что почти в два раза больше предыдущего аналогичного показателя, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что сегодня "Система-112" работает слаженно и эффективно, диспетчеры оперативно выясняют суть обращения, проводят консультацию и при необходимости направляют на место городские и экстренные службы."Работа "Системы-112" востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города, это подтверждает и ежегодный рост числа обращений. В настоящее время каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тысяч звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов, в том числе специалисты, владеющие иностранными языками. Около 4 млн экстренных вызовов приняли операторы столичной "Системы-112" с начала года", - подчеркнул Бирюков.Заместитель Мэра рассказал, что чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" Скорую помощь и полицию. Более 500 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с около 230 экстренными и аварийными службами города, "Системами-112" Московской и Калужской областей. К "Системе-112" Москвы подключены все операторы связи. На территории города работают прямые номера вызова экстренных оперативных служб: 101 – пожарные и спасатели, 102 - полиция, 103 - скорая медицинская помощь, 104 - аварийная служба газа.
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москва, петр бирюков
12:20 29.10.2021
 

Операторы столичной "Системы-112" приняли около 4 млн вызовов с начала года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за девять месяцев этого года приняли и обработали около 4 млн вызовов, что почти в два раза больше предыдущего аналогичного показателя, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что сегодня "Система-112" работает слаженно и эффективно, диспетчеры оперативно выясняют суть обращения, проводят консультацию и при необходимости направляют на место городские и экстренные службы.
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"Работа "Системы-112" востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города, это подтверждает и ежегодный рост числа обращений. В настоящее время каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тысяч звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов, в том числе специалисты, владеющие иностранными языками. Около 4 млн экстренных вызовов приняли операторы столичной "Системы-112" с начала года", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель Мэра рассказал, что чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" Скорую помощь и полицию. Более 500 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с около 230 экстренными и аварийными службами города, "Системами-112" Московской и Калужской областей. К "Системе-112" Москвы подключены все операторы связи. На территории города работают прямые номера вызова экстренных оперативных служб: 101 – пожарные и спасатели, 102 - полиция, 103 - скорая медицинская помощь, 104 - аварийная служба газа.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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