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Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важной

Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важной - РИА Новости, 29.10.2021

Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важной

Американская администрация оценивает состоявшуюся в Риме очную встречу президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона как "содержательную, важную и... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T22:35

2021-10-29T22:35

2021-10-29T22:50

сша

франция

эммануэль макрон

джозеф "бо" байден

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американская администрация оценивает состоявшуюся в Риме очную встречу президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона как "содержательную, важную и стратегическую", сообщил журналистам представитель властей США высокого ранга."Это был очень содержательный, я бы сказал, широкомасштабный и стратегический разговор", - сообщил представитель администрации по итогам состоявшейся встречи на высшем уровне.По его словам, лидеры двух стран провели примерно 60% отведенного под встречу времени наедине, а оставшуюся его часть - в присутствии членов своих делегаций."Некоторые из вопросов, которые они обсуждали, включали Россию, Китай, энергетику и вопросы ядерной сферы", - рассказал чиновник США.

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сша

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, франция, эммануэль макрон, джозеф "бо" байден