https://ria.ru/20211029/vstrecha-1756956944.html
Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важной
Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важной - РИА Новости, 29.10.2021
Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важной
Американская администрация оценивает состоявшуюся в Риме очную встречу президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона как "содержательную, важную и... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T22:35
2021-10-29T22:35
2021-10-29T22:50
сша
франция
эммануэль макрон
джозеф "бо" байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американская администрация оценивает состоявшуюся в Риме очную встречу президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона как "содержательную, важную и стратегическую", сообщил журналистам представитель властей США высокого ранга."Это был очень содержательный, я бы сказал, широкомасштабный и стратегический разговор", - сообщил представитель администрации по итогам состоявшейся встречи на высшем уровне.По его словам, лидеры двух стран провели примерно 60% отведенного под встречу времени наедине, а оставшуюся его часть - в присутствии членов своих делегаций."Некоторые из вопросов, которые они обсуждали, включали Россию, Китай, энергетику и вопросы ядерной сферы", - рассказал чиновник США.
https://ria.ru/20211029/partnerstvo-1756957050.html
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, франция, эммануэль макрон, джозеф "бо" байден
22:35 29.10.2021 (обновлено: 22:50 29.10.2021)
Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важной
Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной, важной и стратегической